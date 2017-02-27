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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4759476047614762>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 377
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
173
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qay написав:Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).


во первых вас сегодня концел. с иском пошлёт в ж....- карантин. скажет тепайте на почту и отправляйте заказным.
но, а далее готовьтесь увидеть решение через годика два, плюс годика два на исполнительную.
а если у банка хорошая юрид. служба, то могут потянуть иск без рассмотрения в суде три года и тогда начинай всё сначало.
издержки на адвоката, на усмотрение судьи сумму затрат.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:59

  Expert100500 написав:
  Nazarkino написав:ждьомс 30 на кінець березня :mrgreen:


до 30-ти нинішній курс все-таки сильно ближче, ніж до 20-ти. Я вже не кажу про виборчу обіцянку "по вісім як при янику"


ну я не знаю хто там жде 20 , особисто думаю що 26+ на протязі року побачим
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:01

  Игорь Алексеевич написав:
  qay написав:Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).


во первых вас сегодня концел. с иском пошлёт в ж....- карантин. скажет тепайте на почту и отправляйте заказным.
но, а далее готовьтесь увидеть решение через годика два, плюс годика два на исполнительную.
а если у банка хорошая юрид. служба, то могут потянуть иск без рассмотрения в суде три года и тогда начинай всё сначало.
издержки на адвоката, на усмотрение судьи сумму затрат.


Благодарю за ответ, я где-то так себе это все и представлял, что судиться в этой стране с банком смысла нет. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы впредь не делать вкладов в валюте под "смешные" проценты и тратить потом нервы. :roll: :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:05

  qay написав:Благодарю за ответ, я где-то так себе это все и представлял, что судиться в этой стране с банком смысла нет. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы впредь не делать вкладов в валюте под "смешные" проценты и тратить потом нервы. :roll: :D

Как показала практика Дельты и иже с ней, оптимальный вариант брать бумагой по курсу банки и конвертить, кто решил изебн..ся - в итоге проиграл :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:06

  Nazarkino написав:
  zzzzzz написав:Межбанк уперся в 28, выше пока не может пройти


ждьомс 30 на кінець березня :mrgreen:
Нет, 27,5.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:плюс годика два на исполнительную.
сегодня если у тебя на руках решение о взыскании денег, арест накладывается буквально дня за 3-5. Даже чего гос исполнителя.
А частные исполнители так уже на следующий день землю роют, они ж за процент от реально взысканного работают.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:14

Динамика остатков гривневых ОВГЗ в различных портфелях держателей.

Это только по гривневым, валютки здесь отсутствуют .

Нерезы два последних дня активизировались с продажами.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:28

  zzzzzz написав:Динамика остатков гривневых ОВГЗ.
Нерезы два последних дня активизировались с продажами.
Да нет, это наши банки и юрики активизировались с покупками.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:29

Курси на зараз - майже день байбака


Вітаюсь совсіма.

11:00
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Поодинокі зміни.

24.03.2020 18:00
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ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:30

По нерезам вот такая инфа была вчера, посмотрим ли сбудется инсайд.

"От гривневых бумаг избавляют очень аккуратно и выверено. Можете не сомневаться, что крупные держатели находятся на оперативной связи с некоторыми членами правления Нацбанка, и выверяют каждый шаг при их помощи. Они заинтересованы выводить свои капиталы из Украине на уровне 26,90-27,10 грн/$. Есть слух, что в НБУ им обещали такой шанс, просто просили подождать. Там провернули многоходовочку: сначала паника и девальвация гривни, которую надо было переждать, теперь снижение активности на межбанке и замирание рынка, на котором гривна может начать укрепляться. Это назовут коррекцией после резкой раскачки курса. И вот тогда-то с аккуратными валютными приобретениями доллара начнут появляться нерезиденты, сбрасывающие ОВГЗ. А Национальный банк начнет продавать им доллар из резерва. Якобы для сглаживания котировок, а на самом деле - для помощи крупным держателям бумаг", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления банка на правах анонимности.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 25 бер, 2020 11:34, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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