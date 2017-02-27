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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4759476047614762

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 377
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
173
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:31

  Puente написав:
  Nazarkino написав:
  zzzzzz написав:Межбанк уперся в 28, выше пока не может пройти


ждьомс 30 на кінець березня :mrgreen:

Якщо відкинути попередній рік зі статистики - то 30 буде цілком адекватним курсом ...


по соотношению цен в супермаркетах в Европе и у нас так ещё и неплохой курс
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:34

  qay написав:
  kwon написав:
  qay написав:Добрый день,

принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?

моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты


:D Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).

Возмещение морального ущерба по договорам банковских вкладов ни законодательством, ни судебной практикой не предусмотрено.

За задержку с выдачей закончившегося валютного вклада, переведенного на текущий (карточный) счет, но не выданного банком, реально получить в судебном порядке сам вклад, 3% годовых от невыданной суммы вклада по ст. 625 ГК Украины и 3% пени за каждый день просрочки от невыданной суммы вклада по ч. 5 ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Правовая позиция Верховного Суда Украины, подержанная новым Верховным Судом, такая: перечисление закончившегося вклада на текущий (карточный) счет вкладчика, но не предоставление банком вкладчику возможности распорядится вкладом, не является выполнением банком своего обязательства и предусматривает привлечение его к ответственности, указанной выше:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36475623
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81574008
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83142576
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83749468

Проценты по ст. 625 ГК Украины взыскиваются в валюте вклада, а пеня
по ч. 5 ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" рассчитывается в валюте вклада, но взыскивается в гривне по официальному курсу.

"Заносить" судьям по заведомо выигранному делу не нужно!

Если сами не сможете представить свое дело в суде, то найдите нормального адвоката, заключите с ним нормальный договор о правовой помощи, чтобы потом взыскать банка и расходы на правовую помощь.

Но это действует, пока НБУ не ввел ограничения на возврат депозитов.
Если он это сделает, то в суде можно будет добиться возврата вклада, а также взыскания процентов и пени до даты введения НБУ этих ограничений.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 25 бер, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:35

  qay написав:Благодарю за ответ, я где-то так себе это все и представлял, что судиться в этой стране с банком смысла нет. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы впредь не делать вкладов в валюте под "смешные" проценты и тратить потом нервы. :roll: :D


"Золотые слова !" (С)
Как можно рисковать приличной суммой, терять её ликвидность на определённый немалый срок, чтобы с неё за год заработать всего 150-250 долларов ?
Или давать её заёмщику 2-го уровня (= банку) под %% меньшие, чем платит заёмщик 1-го уровня (= государство) ? :oops: :oops: :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:36

За неделю с 14 по 20 марта украинские морские порты экспортировали 1,18 млн т основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее
komp
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:39

  SmoothPimp написав:Де "доляр гепнувся"? Чи це такий "ведмежий" загон?

Коли писав, був геп. А зараз, РІСТ
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:39

  komp написав:
За неделю с 14 по 20 марта украинские морские порты экспортировали 1,18 млн т основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее

Властям лучше тормознуть экспорт и уже вчера
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lestat
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:45

А спред звузився.
Мабуть рвоне або прорве :mrgreen:
сірий
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