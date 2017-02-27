Додано: Сер 25 бер, 2020 11:34

qay написав: kwon написав: qay написав: Добрый день,



принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию? Добрый день,принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?

моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты



Моральную ладно, пусть себе оставят.

Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье). Моральную ладно, пусть себе оставят.Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).

Возмещение морального ущерба по договорам банковских вкладов ни законодательством, ни судебной практикой не предусмотрено.За задержку с выдачей закончившегося валютного вклада, переведенного на текущий (карточный) счет, но не выданного банком, реально получить в судебном порядке сам вклад, 3%от невыданной суммы вклада по ст. 625 ГК Украины и 3% пениот невыданной суммы вклада по ч. 5 ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей".Правовая позиция Верховного Суда Украины, подержанная новым Верховным Судом, такая: перечисление закончившегося вклада на текущий (карточный) счет вкладчика, но не предоставление банком вкладчику возможности распорядится вкладом, не является выполнением банком своего обязательства и предусматривает привлечение его к ответственности, указанной выше:Проценты по ст. 625 ГК Украины взыскиваются в валюте вклада, а пеняпо ч. 5 ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" рассчитывается в валюте вклада, но взыскивается в гривне по официальному курсу."Заносить" судьям по заведомо выигранному делу не нужно!Если сами не сможете представить свое дело в суде, то найдите нормального адвоката, заключите с ним нормальный договор о правовой помощи, чтобы потом взыскать банка и расходы на правовую помощь.Но это действует, пока НБУ не ввел ограничения на возврат депозитов.Если он это сделает, то в суде можно будет добиться возврата вклада, а также взыскания процентов и пени до даты введения НБУ этих ограничений.