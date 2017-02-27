по соотношению цен в супермаркетах в Европе и у нас так ещё и неплохой курс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:31
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:34
Возмещение морального ущерба по договорам банковских вкладов ни законодательством, ни судебной практикой не предусмотрено.
За задержку с выдачей закончившегося валютного вклада, переведенного на текущий (карточный) счет, но не выданного банком, реально получить в судебном порядке сам вклад, 3% годовых от невыданной суммы вклада по ст. 625 ГК Украины и 3% пени за каждый день просрочки от невыданной суммы вклада по ч. 5 ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей".
Правовая позиция Верховного Суда Украины, подержанная новым Верховным Судом, такая: перечисление закончившегося вклада на текущий (карточный) счет вкладчика, но не предоставление банком вкладчику возможности распорядится вкладом, не является выполнением банком своего обязательства и предусматривает привлечение его к ответственности, указанной выше:
Проценты по ст. 625 ГК Украины взыскиваются в валюте вклада, а пеня
по ч. 5 ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" рассчитывается в валюте вклада, но взыскивается в гривне по официальному курсу.
"Заносить" судьям по заведомо выигранному делу не нужно!
Если сами не сможете представить свое дело в суде, то найдите нормального адвоката, заключите с ним нормальный договор о правовой помощи, чтобы потом взыскать банка и расходы на правовую помощь.
Но это действует, пока НБУ не ввел ограничения на возврат депозитов.
Если он это сделает, то в суде можно будет добиться возврата вклада, а также взыскания процентов и пени до даты введения НБУ этих ограничений.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 25 бер, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:35
"Золотые слова !" (С)
Как можно рисковать приличной суммой, терять её ликвидность на определённый немалый срок, чтобы с неё за год заработать всего 150-250 долларов ?
Или давать её заёмщику 2-го уровня (= банку) под %% меньшие, чем платит заёмщик 1-го уровня (= государство) ?
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:36
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:39
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:39
Властям лучше тормознуть экспорт и уже вчера
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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