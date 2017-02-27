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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:15
Не может межбанк пройти отметку 28.
Похоже нужен откат.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:17
asti написав: Moneta написав:
По нерезам вот такая инфа была вчера, посмотрим ли сбудется инсайд."От гривневых бумаг избавляют очень аккуратно и выверено. Можете не сомневаться, что крупные держатели находятся на оперативной связи с некоторыми членами правления Нацбанка, и выверяют каждый шаг при их помощи. Они заинтересованы выводить свои капиталы из Украине на уровне 26,90-27,10 грн/$. Есть слух, что в НБУ им обещали такой шанс, просто просили подождать. Там провернули многоходовочку: сначала паника и девальвация гривни, которую надо было переждать, теперь снижение активности на межбанке и замирание рынка, на котором гривна может начать укрепляться. Это назовут коррекцией после резкой раскачки курса. И вот тогда-то с аккуратными валютными приобретениями доллара начнут появляться нерезиденты, сбрасывающие ОВГЗ. А Национальный банк начнет продавать им доллар из резерва. Якобы для сглаживания котировок, а на самом деле - для помощи крупным держателям бумаг", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления банка на правах анонимности.
Бред сивого мерина...
Ну достаточно аргументированно. От НБУшных аферистов всего можно ожидать. Инсайдерских операции за последний год была вагон и маленькая тележка. А вот Ваши аргументы ниразу не убедительны. То что Зеленский так долго не трогает НБУ только свидетельствует о том что он замешан в коррупционных делах.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:19
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.03.2020..........................27,9612
Доллар прибавил 19 копеек.
Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе решили идти вверх и за полчаса прошли 14 копеек. После небольшого привала на 3 копейки откатились и снова остановились. Сегодня торговля выглядит более спокойной, спреды уменьшились. Нельзя исключить и увеличение оборотов.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах слегка снизились, оставаясь на очень высоком уровне. Снижение произошло за счет небольшого роста объема суточных сертификатов. Остальные статьи второй день подряд мизерные, похоже, это начинает сказываться карантинное снижение деловой активности.
В понедельник продажа валюты на МБ существенно сократилась с 659.2 до 394.7. Чистое предложение было около 345 млн. Объемы клиентских заявок тоже сократились, но значительно меньше. Соотношение клиентских и банковских операций приблизилось к естественному уровню. Объем МБ вполне нормальный для довирусного понедельника. Сложившееся у меня в понедельник впечатление, что рынок пустой, оказалось ложным. Рынок был просто нервным.
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Сибарит
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:22
zzzzzz написав:
Не может межбанк пройти отметку 28.
Похоже нужен откат.
тут я за)
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:23
lestat
Все за откат
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:30
Dobrofey написав: edvardd написав:
Минфин разместил трехмесячные номинированные в долларе ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых.
В долгосрочные никто не вкладывается, а 3х-месячные это фактически "перезанять до зарплаты". Дотянуть бы нынешней власти до выборов...
В смысле до осени.Дальше я этих людей во власти не вижу.Хорош,посмеялись уже,начинаем плакать.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:33
qay написав:
kwon написав: qay написав:
Добрый день,
принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?
моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты
Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
В суд можна занести только COVID-19, за попытки занести что-нибудь другое -заметут, и тогда ваша денюжка на адвокатов уйдет
А "содрать с банка на эти услуги судье" - это реально круто.
Креатив-двигатель прогресса.
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Автор77
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:40
Moneta написав:
По нерезам вот такая инфа была вчера, посмотрим ли сбудется инсайд."От гривневых бумаг избавляют очень аккуратно и выверено. Можете не сомневаться, что крупные держатели находятся на оперативной связи с некоторыми членами правления Нацбанка, и выверяют каждый шаг при их помощи. Они заинтересованы выводить свои капиталы из Украине на уровне 26,90-27,10 грн/$. Есть слух, что в НБУ им обещали такой шанс, просто просили подождать. Там провернули многоходовочку: сначала паника и девальвация гривни, которую надо было переждать, теперь снижение активности на межбанке и замирание рынка, на котором гривна может начать укрепляться. Это назовут коррекцией после резкой раскачки курса. И вот тогда-то с аккуратными валютными приобретениями доллара начнут появляться нерезиденты, сбрасывающие ОВГЗ. А Национальный банк начнет продавать им доллар из резерва. Якобы для сглаживания котировок, а на самом деле - для помощи крупным держателям бумаг", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления банка на правах анонимности.
Понятное дело,удерживают уровни и заходят в валюту.Так мы можем ещё надолго на 28 застрять.нбу обеспечивает стабильность,так сказать,а по факту нужные люди убегают из гривны совсем не по ужасному ещё курсу.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:45
edvardd написав:
так как вирус на деньгах живёт 5 дней, а на пустом 17 дней лайнере бриллиантовая принцесса его тоже обнаружили
купил себе чистых гривень за гривну...
где можно купить
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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