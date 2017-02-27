Moneta написав:

По нерезам вот такая инфа была вчера, посмотрим ли сбудется инсайд."От гривневых бумаг избавляют очень аккуратно и выверено. Можете не сомневаться, что крупные держатели находятся на оперативной связи с некоторыми членами правления Нацбанка, и выверяют каждый шаг при их помощи. Они заинтересованы выводить свои капиталы из Украине на уровне 26,90-27,10 грн/$. Есть слух, что в НБУ им обещали такой шанс, просто просили подождать. Там провернули многоходовочку: сначала паника и девальвация гривни, которую надо было переждать, теперь снижение активности на межбанке и замирание рынка, на котором гривна может начать укрепляться. Это назовут коррекцией после резкой раскачки курса. И вот тогда-то с аккуратными валютными приобретениями доллара начнут появляться нерезиденты, сбрасывающие ОВГЗ. А Национальный банк начнет продавать им доллар из резерва. Якобы для сглаживания котировок, а на самом деле - для помощи крупным держателям бумаг", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления банка на правах анонимности.