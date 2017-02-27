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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4762476347644765>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 377
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
173
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:46

[/quote]

:D Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).[/quote]



В суд можна занести только COVID-19, за попытки занести что-нибудь другое -заметут, и тогда ваша денюжка на адвокатов уйдет :)


А "содрать с банка на эти услуги судье" - это реально круто. :!:

Креатив-двигатель прогресса.[/quote]

Самому противна идея заносить что-то кому-то, ведь мы же в теории правовое государство.
Но, если дать на выбор, быть на 100% правым и ждать своих денег, когда барыги тебе эти деньги соизволят вернуть, или быть на 99% правым, при этом дав кому-то на лапу, то я выберу второй.
Сам факт, что банк хочет женить меня на своих проблемах, при том я в Украине всегда работал вбелую и платил все налоги, мне не подходит. Единственный способ - не связываться с банками в Украине :roll: :lol:
qay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:... отметил в беседе со "Страной"...

Блин,а можно было с этого начать, чтоб народ зря время не терял?
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:51

  Oleg_Sa написав:lestat
Все за откат

все кто слился или вообще все :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:51

  goldfinger написав:
  Dobrofey написав:
  edvardd написав:Минфин разместил трехмесячные номинированные в долларе ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых.

В долгосрочные никто не вкладывается, а 3х-месячные это фактически "перезанять до зарплаты". Дотянуть бы нынешней власти до выборов...

В смысле до осени.Дальше я этих людей во власти не вижу.Хорош,посмеялись уже,начинаем плакать.
Их всех скоро вынесут как яныка в 2014! Всю Зе команду. А с Гончаруком надо будет отдельно разобраться.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:56

щодо EUR/USD

розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46768 ... nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.

Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.

Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.

С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти
купить две бутылки водки
и пару дней не выходить из дому.

У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике

вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:02

Налик смотрит вниз за межбанком.
Продажа по 28 уже. Киев.
С утра 28.15 было.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:03

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.

Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.

Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.

С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти
купить две бутылки водки
и пару дней не выходить из дому.

У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике

вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:04

  ЛОБ написав:розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40

евро будет стремиться к красненькой линии, а уже потом можно помечтать ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08

  fin написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.

Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.

Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.

С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти
купить две бутылки водки
и пару дней не выходить из дому.

У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике

вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.

как помогли с крымом и дранбассом :?:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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