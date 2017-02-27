Додано: Сер 25 бер, 2020 12:46

[/quote]Моральную ладно, пусть себе оставят.Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).[/quote]В суд можна занести только COVID-19, за попытки занести что-нибудь другое -заметут, и тогда ваша денюжка на адвокатов уйдетА "содрать с банка на эти услуги судье" - это реально круто.Креатив-двигатель прогресса.[/quote]Самому противна идея заносить что-то кому-то, ведь мы же в теории правовое государство.Но, если дать на выбор, быть на 100% правым и ждать своих денег, когда барыги тебе эти деньги соизволят вернуть, или быть на 99% правым, при этом дав кому-то на лапу, то я выберу второй.Сам факт, что банк хочет женить меня на своих проблемах, при том я в Украине всегда работал вбелую и платил все налоги, мне не подходит. Единственный способ - не связываться с банками в Украине