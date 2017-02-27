Моральную ладно, пусть себе оставят. Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).[/quote]
В суд можна занести только COVID-19, за попытки занести что-нибудь другое -заметут, и тогда ваша денюжка на адвокатов уйдет
А "содрать с банка на эти услуги судье" - это реально круто.
Креатив-двигатель прогресса.[/quote]
Самому противна идея заносить что-то кому-то, ведь мы же в теории правовое государство. Но, если дать на выбор, быть на 100% правым и ждать своих денег, когда барыги тебе эти деньги соизволят вернуть, или быть на 99% правым, при этом дав кому-то на лапу, то я выберу второй. Сам факт, что банк хочет женить меня на своих проблемах, при том я в Украине всегда работал вбелую и платил все налоги, мне не подходит. Единственный способ - не связываться с банками в Украине
Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.
Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.
С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.
По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.
И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти купить две бутылки водки и пару дней не выходить из дому.
У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике
Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.
Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.
С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.
По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.
И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти купить две бутылки водки и пару дней не выходить из дому.
У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике
вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.
Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.
Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.
С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.
По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.
И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти купить две бутылки водки и пару дней не выходить из дому.
У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике
вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.
как помогли с крымом и дранбассом
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.