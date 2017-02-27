Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16

Внимание - оптимизм !Только не в Украине (тут нагнетание истерии, и хреновенькие экономические перспективы), а в Швеции :Отличная новость с Финансов:Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесШвеция не стала тотально запрещать въезд и выезд из страны.Там также продолжают работать школы, бары, рестораны и предприятия, сотрудников которых нельзя перевести на удаленную работу, а СМИ призывают местных жителей позаботиться не только о гражданах старше 70 лет, но и поддержать малый бизнес, который больше всего страдает от кризиса.Сколько болеет. По данным шведского Агентства по вопросам общественного здоровья, в Швеции подтверждено уже больше 2 тысяч случаев инфицирования COVID-19, 33 человека умерли.Агентство по вопросам общественного здоровья Швеции рекомендовало отказаться от поездок по стране, которые не являются необходимыми, в частности, связанными с празднованием Пасхи и встречами с пожилыми родственниками. Эта мера не является обязательной.Еще одна рекомендация — максимально ограничить социальные контакты людям старше 70 лет и пользоваться услугами доставки продуктов и медикаментов.Основной принцип … заключается в том, что лица без симптомов, которые не относятся к группам риска, должны иметь возможность продолжать свою обычную деятельность. В то же время, сейчас существует ряд мер, которые помогают уменьшить распространение», — отмечается в сообщении этого шведского ведомства.Вот это Государство с большой буквы !Паникеров , перестраховщиков и жирных котов - геть !