Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.
Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.
С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.
По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.
И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти купить две бутылки водки и пару дней не выходить из дому.
У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике
вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.
Надеюсь вам также хотелось бы плюнуть в телевизор ?
Какое там заработает.
Главный санврач страны с очень подходящей фамилией Ляшко четко заявил - расчитывать на хотя бы частичное послабление карантина с 3 апреля - нет оснований.
Опять возвращаемся к истории, что это совершенно разные вещи, когда этот главный санврач Ляшко вместо образно говоря своих 120 тыс.грн. в месяц получит на 20 тыс. грн. в месяц меньше, т.е. 100 тыс.грн.
А Клычко,нагнетающий истерию по ТВ едва ли не ежедневно вместо нескольких миллионов гривен в месяц получит также на один миллион меньше.
В то же время условный предприниматель Сидоренко получит ноль грн. дохода.
А значительная часть населения получит вообще дырку от бублика за свой счет.
И даже - если они угрохают экономику и курс осенью ( что сейчас и происходит) - ничего им за это не будет, даже репутационные потери не понесут , отмажутся заботами о здоровье граждан.
Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.
Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.
С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.
По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.
И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти купить две бутылки водки и пару дней не выходить из дому.
У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике
вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.
Надеюсь вам также хотелось бы плюнуть в телевизор ?
Какое там заработает.
Главный санврач страны с очень подходящей фамилией Ляшко четко заявил - расчитывать на хотя бы частичное послабление карантина с 3 апреля - нет оснований.
Опять возвращаемся к истории, что это совершенно разные вещи, когда этот главный санврач Ляшко вместо образно говоря своих 120 тыс.грн. в месяц получит на 20 тыс. грн. в месяц меньше, т.е. 100 тыс.грн.
А Клычко,нагнетающий истерию по ТВ едва ли не ежедневно вместо нескольких миллионов гривен в месяц получит также на один миллион меньше.
В то же время условный предприниматель Сидоренко получит ноль грн. дохода.
А значительная часть населения получит вообще дырку от бублика за свой счет.
И даже - если они угрохают экономику и курс осенью ( что сейчас и происходит) - ничего им за это не будет, даже репутационные потери не понесут , отмажутся заботами о здоровье граждан.
Я думаю они понимают чем это им грозит. Народ их просто вынесет. Швеция, Япония, Эстония, все у них работает без карантинов.
Внимание - оптимизм ! Только не в Украине (тут нагнетание истерии, и хреновенькие экономические перспективы), а в Швеции :
Отличная новость с Финансов:
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнес
Швеция не стала тотально запрещать въезд и выезд из страны.
Там также продолжают работать школы, бары, рестораны и предприятия, сотрудников которых нельзя перевести на удаленную работу, а СМИ призывают местных жителей позаботиться не только о гражданах старше 70 лет, но и поддержать малый бизнес, который больше всего страдает от кризиса.
Сколько болеет. По данным шведского Агентства по вопросам общественного здоровья, в Швеции подтверждено уже больше 2 тысяч случаев инфицирования COVID-19, 33 человека умерли.Агентство по вопросам общественного здоровья Швеции рекомендовало отказаться от поездок по стране, которые не являются необходимыми, в частности, связанными с празднованием Пасхи и встречами с пожилыми родственниками. Эта мера не является обязательной.
Еще одна рекомендация — максимально ограничить социальные контакты людям старше 70 лет и пользоваться услугами доставки продуктов и медикаментов.
Основной принцип … заключается в том, что лица без симптомов, которые не относятся к группам риска, должны иметь возможность продолжать свою обычную деятельность. В то же время, сейчас существует ряд мер, которые помогают уменьшить распространение», — отмечается в сообщении этого шведского ведомства.
Вот это Государство с большой буквы !
Паникеров , перестраховщиков и жирных котов - геть !