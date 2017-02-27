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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4762476347644765

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 377
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
173
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10

  fin написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.

Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.

Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.

С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти
купить две бутылки водки
и пару дней не выходить из дому.

У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике

вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.



Надеюсь вам также хотелось бы плюнуть в телевизор ?

Какое там заработает.

Главный санврач страны с очень подходящей фамилией Ляшко четко заявил - расчитывать на хотя бы частичное послабление карантина с 3 апреля - нет оснований.

Опять возвращаемся к истории, что это совершенно разные вещи, когда этот главный санврач Ляшко вместо образно говоря своих 120 тыс.грн. в месяц получит на 20 тыс. грн. в месяц меньше, т.е. 100 тыс.грн.

А Клычко,нагнетающий истерию по ТВ едва ли не ежедневно вместо нескольких миллионов гривен в месяц получит также на один миллион меньше.

В то же время условный предприниматель Сидоренко получит ноль грн. дохода.

А значительная часть населения получит вообще дырку от бублика за свой счет.

И даже - если они угрохают экономику и курс осенью ( что сейчас и происходит) - ничего им за это не будет, даже репутационные потери не понесут , отмажутся заботами о здоровье граждан.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16

  Автор77 написав:
  fin написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.

Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.

Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.

С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти
купить две бутылки водки
и пару дней не выходить из дому.

У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике

вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.



Надеюсь вам также хотелось бы плюнуть в телевизор ?

Какое там заработает.

Главный санврач страны с очень подходящей фамилией Ляшко четко заявил - расчитывать на хотя бы частичное послабление карантина с 3 апреля - нет оснований.

Опять возвращаемся к истории, что это совершенно разные вещи, когда этот главный санврач Ляшко вместо образно говоря своих 120 тыс.грн. в месяц получит на 20 тыс. грн. в месяц меньше, т.е. 100 тыс.грн.

А Клычко,нагнетающий истерию по ТВ едва ли не ежедневно вместо нескольких миллионов гривен в месяц получит также на один миллион меньше.

В то же время условный предприниматель Сидоренко получит ноль грн. дохода.

А значительная часть населения получит вообще дырку от бублика за свой счет.

И даже - если они угрохают экономику и курс осенью ( что сейчас и происходит) - ничего им за это не будет, даже репутационные потери не понесут , отмажутся заботами о здоровье граждан.
Я думаю они понимают чем это им грозит. Народ их просто вынесет. Швеция, Япония, Эстония, все у них работает без карантинов.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/46764 ... lyj-biznes

Внимание - оптимизм !
Только не в Украине (тут нагнетание истерии, и хреновенькие экономические перспективы), а в Швеции :

Отличная новость с Финансов:

Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнес

Швеция не стала тотально запрещать въезд и выезд из страны.

Там также продолжают работать школы, бары, рестораны и предприятия, сотрудников которых нельзя перевести на удаленную работу, а СМИ призывают местных жителей позаботиться не только о гражданах старше 70 лет, но и поддержать малый бизнес, который больше всего страдает от кризиса.

Сколько болеет. По данным шведского Агентства по вопросам общественного здоровья, в Швеции подтверждено уже больше 2 тысяч случаев инфицирования COVID-19, 33 человека умерли.Агентство по вопросам общественного здоровья Швеции рекомендовало отказаться от поездок по стране, которые не являются необходимыми, в частности, связанными с празднованием Пасхи и встречами с пожилыми родственниками. Эта мера не является обязательной.

Еще одна рекомендация — максимально ограничить социальные контакты людям старше 70 лет и пользоваться услугами доставки продуктов и медикаментов.

Основной принцип … заключается в том, что лица без симптомов, которые не относятся к группам риска, должны иметь возможность продолжать свою обычную деятельность. В то же время, сейчас существует ряд мер, которые помогают уменьшить распространение», — отмечается в сообщении этого шведского ведомства.


Вот это Государство с большой буквы !

Паникеров , перестраховщиков и жирных котов - геть !
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:23

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/467649/otvet-shvetsii-na-covid-19-shkoly-i-predpriyatiya-rabotayut-lyudej-prizyvayut-podderzhat-malyj-biznes

Внимание - оптимизм !
Только не в Украине (тут нагнетание истерии, и хреновенькие экономические перспективы), а в Швеции :


Скандинавы вообще люди будущего, пример во многих вещах.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:25

  Grey001 написав:
  Moneta написав:... отметил в беседе со "Страной"...

Блин,а можно было с этого начать, чтоб народ зря время не терял?

можно
заходите на страницу Фурсы и читаете про экономический гений НБУ, который абсолютно правильно сжигает ЗВР :wink:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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