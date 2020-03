Додано: Сер 25 бер, 2020 14:01

oleg49 написав: Похоже у нас никто сценарии не просчитывал.

Выбрали самый первый попавшийся сценарий- Уханьский. Кличку мер Уханя скинул методичку, и все за нее радостно схватились.

Уверен не рассматривали следующие сценарии:

- Белорусский - работает фсе. Границы на распашку (скандинавский сценарий отдыхает ).

- Рошеновский - работают все. Но, если возраст 55+ сиди дома на оплачиваемом отпуске.

почему не пишут что 75% умерших от вируса это мужики.... почему не пишут что 75% умерших от вируса это мужики....

