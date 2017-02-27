В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей.
Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине.
Вот это и есть экономика :
- одна тысяча гривен пенсионерам и по приблизительно одной тысяче гривен в месяц компенсации для малого бизнеса через ЕСВ и т.п.
-Куршавель представителям тех для кого создана и работает вся экономическая система.
Какаой в такой экономике справедливый экономически обоснованный курс гривны -
риторический вопрос.
Ответ будет осенью , или чуть раньше.
И никаких миллиардов МВФ им не хватит, разве для того ,чтобы перебиться и протянуть немного.
И еще если мужчина - надо признавать собственные ошибки.
Поэтому и я лично еще раз признаю собственную ошибку :
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".
Итак, 8 марта 2020 года, в международный женский день, несколько групп очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались) из Украины и России, собрались веселыми компаниями на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть - власть, связи, известность - в милейшем Куршевеле?
А между тем, если бы они перед вылетом посмотрели источники заражения коронавирусом, то увидели бы, что лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. 8 марта за один день в соседней Италии заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта и привык не следовать правилам, а диктовать правила.
Часть участников тусовки мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны 8 марта отмечали олигархи Михаил Прохоров (состояние около 10 миллиардов долларов), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.
С украинской стороны в составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может, уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач - известный богач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев - экс-глава ОП Андрей Богдан и другие. Они проводили время в нескольких компаниях, но большинство пересекалось друг с другом на различных площадках Куршевеля. Хорошковский, насколько известно, проводил время в своем небольшом кругу.
Так получилось, что именно эти несколько групп украинских богачей, первыми завезли коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим, и тусовщики просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен - но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так как сложилось - большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо не заболели сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель".
Но это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать огласки. Попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ оказалась очень опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.
После первых признаков недомогания, куршевельцы начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания "Евролаб", и тесты оказались положительными. Стало известно и о заражении вирусом россиян из этой компании. Но "Евролаб" не поставил в известность власти страны, и тем самым не позволил государству принять немедленные меры, подверг опасности здоровье и жизни тех граждан, кто продолжал контактировать с заболевшими либо не самоизолировался после контакта. "Евролаб" направил анализы в Германию, в клинику "Шаритэ". И только через три дня, когда немцы сделали заключение и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию - причем уведомление властям направила именно германская клиника. С этим делом надо разбираться - не знаю, обязан ли был "Евролаб" уведомлять сразу какие-то службы, есть ли в этом нарушение или простое желание перестраховаться, чего также нельзя исключать.
Поэтому учитывая статус инфицированных, и то, что они успели сконтактировать после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве. Так, из 70 установленных контактеров народного депутата Сергея Шахова коронавирус диагностирован только у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей. Все заболевшие получили осложнения и сейчас находятся в боксах Александровской больницы. Они сами виноваты в ухудшении своего состояния – они не изолировались, не лечились, вели активный образ жизни и помогли вирусу ударить по ослабленной перелетами и акклиматизацией иммунной системе. Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому. Самой большой сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского - одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу.
Состояние многих больных требует наблюдения врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет - 3-4 дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. Многим куршевельцам пришлось ложиться в больницу - у некоторых пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась. На случай осложнения и проблем их всех направили в больницу, где есть палата интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких. Да, приходится лечиться в государственной: частные клиники инфекционные отделения не содержат - это нерентабельно и невыгодно.
Походу економіці песець що з карантином, що без, але на карантин можна звісити всіх собак і також під прикриттям карантину можна провернути багато брудних справ, тому уряд довго не думав
Расскажите, что означает "економіці песець" в вашем понимании? Что измениться, как это отразиться на импортно-экспортном балансе? Конкретно, что будет происходить можете объяснить или у вас просто пустые крики попугать оленей?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
oleg49 написав:Похоже у нас никто сценарии не просчитывал. Выбрали самый первый попавшийся сценарий- Уханьский. Кличку мер Уханя скинул методичку, и все за нее радостно схватились. Уверен не рассматривали следующие сценарии: - Белорусский - работает фсе. Границы на распашку (скандинавский сценарий отдыхает ). - Рошеновский - работают все. Но, если возраст 55+ сиди дома на оплачиваемом отпуске. Рошеновский сценарий, как по мне, самый оптимальный. Если правильно организовать доставку продуктов тем, кто будет сидеть дома.
почему не пишут что 75% умерших от вируса это мужики....
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Автор77 написав:Все понимают, что это означает для страны,для экономики и для гривны на второй волне,которая начнет девальвировать сразу же после того, как гайки начнут помаленьку отпускать, и у населения и бизнеса появятся деньги.
И что же "все понимают", можно поинтересоваться?) И с какого перепугу гривне вдруг девальвировать при улучшении торгового баланса? Наоборот, после выхода с карантина всем будет нужна гривна, а сейчас многие просто заходят в бакс переждать. Попробовали бы придумать более логичную пугалку для оленей, а то эта выглядит вообще слабенько. Советую делать акцент на дефолт, думаю, это пока самая страшная пугалка для оленей. По крайней мере, пока Рада не примет анти-Беневский закон
Moneta написав:сейчас можно и курс вниз, пересичный и бизнес все-равно ничего купить не сможет
а НБУ под шумок сольет из ЗВР еще 2-3 ярда для выхода нерезов по курсу 27
когда ЧС закончится банки откроются с курсом 40 - как вам такой сценарий?
Влажные мечты баксодержателей, не более того
1.Начну с того, что "они сделали нас РАЗОМ", меня, вас, население,мелкий и средний бизнес, всех "сделали" кроме монополий-кланов-олигархов-крупного бизнеса-схемщиков-таможенников и т.п.
2.Меня не устраивает временно низкий курс на уровне 27-28, с перспективой окунуться в полномасштабный кризис и девальвацию чуть позже после того, как у населения и бизнеса появятся хоть какие-то деньги.
3.Это валютная стабильность основанная на безденежье.
4.Топливо для девальвации есть. Депозитчик с 3-6 месячными депо на низком старте, чтобы "перевернуться" в валюту.
5.ОВГЗ - те первые миллиарды выхода из бумаг некрепкой экономики - это лишь первый этап выхода
6.Никакая земля,никакой МВФ не заменит структурные реформы и привычку не паниковать, не истерить как это сейчас происходить, а хладнокровно поддерживать экономику.
7.Болтуны и паникеры - вот и все что можно сказать об экономическом векторе.
Expert100500 написав:Походу економіці песець що з карантином, що без, але на карантин можна звісити всіх собак і також під прикриттям карантину можна провернути багато брудних справ, тому уряд довго не думав
Расскажите, что означает "економіці песець" в вашем понимании? Что измениться, как это отразиться на импортно-экспортном балансе? Конкретно, что будет происходить можете объяснить или у вас просто пустые крики попугать оленей?
Промисловість падає з минулого літа, коли коронавірусом ще й не пахло. Олігархи запустили руки в бюджет також з минулого літа і віднедавна вони стали офіційними кураторами країни. При такому стані речей довго відкладати дефолт не вдасться, от і знайшли цапа-відбувайла під назвою коронавірус, щоб повісити на нього всіх собак
fin написав:Гдето читал что фрс в ближайшие месяцы напечатает 1 трлн. долларов. Интересно, такая сумма может реально его обесценить?
Третий класс средней школы, раздел математики "Дроби". Госдолг США уже перевалил за 20 триллионов. Напечатают еще 1. Считаем: 1/20=5% прироста денежной необеспеченной массы. Итого теоретически доллар может в результате упасть всего лишь на 5%. Реально же, с учетом бегства от рисков в защитный доллар это падение будет в 2-3 раз меньше. Т.е. в пределах стандартных колебаний на валютных рынках. Чтобы обвалить бакс, надо нарисовать хотя бы 3-4 лишних триллиона. Причем влить их в мировую экономику в очень короткие сроки. Иначе будет просто плавная девальвация.
Как произошла ревальвация евро к доллару с 0.9 до 1.6 с 2007 по 2010?
Примерно в 2009 евросоюз поднял почему-то ставку к 8.5% (у нас сейчас 9%). Все побежали в евро к ставка 5%-8.5%. Сейчас нужно искать страну, которая, стабильная и с высокой ставкой? Если цена на нефть поднимется, то это Расея?
UP
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Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
пора?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Карантин до 24 квітня! Який буде курс..... гречки, муки, цукру?!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!