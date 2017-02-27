Итак, 8 марта 2020 года, в международный женский день, несколько групп очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались) из Украины и России, собрались веселыми компаниями на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть - власть, связи, известность - в милейшем Куршевеле?



А между тем, если бы они перед вылетом посмотрели источники заражения коронавирусом, то увидели бы, что лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. 8 марта за один день в соседней Италии заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта и привык не следовать правилам, а диктовать правила.



Часть участников тусовки мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны 8 марта отмечали олигархи Михаил Прохоров (состояние около 10 миллиардов долларов), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.



С украинской стороны в составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может, уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач - известный богач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев - экс-глава ОП Андрей Богдан и другие. Они проводили время в нескольких компаниях, но большинство пересекалось друг с другом на различных площадках Куршевеля. Хорошковский, насколько известно, проводил время в своем небольшом кругу.



Так получилось, что именно эти несколько групп украинских богачей, первыми завезли коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим, и тусовщики просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен - но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так как сложилось - большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо не заболели сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель".



Но это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать огласки. Попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ оказалась очень опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.



После первых признаков недомогания, куршевельцы начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания "Евролаб", и тесты оказались положительными. Стало известно и о заражении вирусом россиян из этой компании. Но "Евролаб" не поставил в известность власти страны, и тем самым не позволил государству принять немедленные меры, подверг опасности здоровье и жизни тех граждан, кто продолжал контактировать с заболевшими либо не самоизолировался после контакта. "Евролаб" направил анализы в Германию, в клинику "Шаритэ". И только через три дня, когда немцы сделали заключение и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию - причем уведомление властям направила именно германская клиника. С этим делом надо разбираться - не знаю, обязан ли был "Евролаб" уведомлять сразу какие-то службы, есть ли в этом нарушение или простое желание перестраховаться, чего также нельзя исключать.



Поэтому учитывая статус инфицированных, и то, что они успели сконтактировать после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве. Так, из 70 установленных контактеров народного депутата Сергея Шахова коронавирус диагностирован только у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.

Все заболевшие получили осложнения и сейчас находятся в боксах Александровской больницы. Они сами виноваты в ухудшении своего состояния – они не изолировались, не лечились, вели активный образ жизни и помогли вирусу ударить по ослабленной перелетами и акклиматизацией иммунной системе. Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому. Самой большой сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского - одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу.



Состояние многих больных требует наблюдения врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет - 3-4 дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. Многим куршевельцам пришлось ложиться в больницу - у некоторых пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась. На случай осложнения и проблем их всех направили в больницу, где есть палата интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких. Да, приходится лечиться в государственной: частные клиники инфекционные отделения не содержат - это нерентабельно и невыгодно.