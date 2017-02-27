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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47664767476847694770>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:17

  Striker написав:1,2. Я банками начал интересоваться только в этом году, до этого вообще не вникал как, что и к чему.
3. Я каждый день езжу на работу, даже на выходных работаю.
Какие 4%? Я поменял грн на доллары через онлайн, чтобы у меня были сбережения в твёрдой валюте, а не в бумаге. Я не ложу на депозит. В чём проблема? Я могу поменять эти доллары в грн и снять в любом банкомате. Что я теряю?

Поменять $ в гривну по драконовскому курсу установленному банком и снять в любом банкомате если банкоматы что-то будут выдавать. Снять естественно можно только с лимитами- все остальное это ваши сбережения в виртуальном виде
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:25

  fin написав:
  goldfinger написав:
  Dobrofey написав:В долгосрочные никто не вкладывается, а 3х-месячные это фактически "перезанять до зарплаты". Дотянуть бы нынешней власти до выборов...

В смысле до осени.Дальше я этих людей во власти не вижу.Хорош,посмеялись уже,начинаем плакать.
Их всех скоро вынесут как яныка в 2014! Всю Зе команду. А с Гончаруком надо будет отдельно разобраться.

якщо корона до того часу не викосить :)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:26

  Автор77 написав:
  Alex2006 написав:И что же "все понимают", можно поинтересоваться?) И с какого перепугу гривне вдруг девальвировать при улучшении торгового баланса? Наоборот, после выхода с карантина всем будет нужна гривна, а сейчас многие просто заходят в бакс переждать. Попробовали бы придумать более логичную пугалку для оленей, а то эта выглядит вообще слабенько. Советую делать акцент на дефолт, думаю, это пока самая страшная пугалка для оленей. По крайней мере, пока Рада не примет анти-Беневский закон )




2.Меня не устраивает временно низкий курс на уровне 27-28, с перспективой окунуться в полномасштабный кризис и девальвацию чуть позже после того, как у населения и бизнеса появятся хоть какие-то деньги.

3.Это валютная стабильность основанная на безденежье.

4.Топливо для девальвации есть. Депозитчик с 3-6 месячными депо на низком старте, чтобы "перевернуться" в валюту.

5.ОВГЗ - те первые миллиарды выхода из бумаг некрепкой экономики - это лишь первый этап выхода

6.Никакая земля,никакой МВФ не заменит структурные реформы и привычку не паниковать, не истерить как это сейчас происходить, а хладнокровно поддерживать экономику.

7.Болтуны и паникеры - вот и все что можно сказать об экономическом векторе.


2. Вы спутали, курс временно высокий, а не временно низкий. Пересчитайте критерии, от чего зависит курс и посмотрите насколько они изменились с начала года, насколько изменился при этом курс и насколько они изменяться в будущем :) И сразу станет понятно, что доллар сейчас сильно перекуплен.

3. Ну, если так называть выдохшихся оленей, то может быть :)
4. Кто вам сказал? Гривневый депозитчик на депозите потому что умеет умножать на 1.1. 28*1.1 = 30.8. И кому надо бакс по такому курсу?
5. Вот "выпустить" их по высокому курсу как раз хорошо, и НБУ заработает и для экономики лучше. Но и держатели ОВГЗ не дураки, они точно так же умеют умножать на 1.1 :)
6. Личный опыт оленей в принципе должен помочь в следующий раз быть спокойнее...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:26

  oleg49 написав:Похоже у нас никто сценарии не просчитывал.
Выбрали самый первый попавшийся сценарий- Уханьский. Кличку мер Уханя скинул методичку, и все за нее радостно схватились.
Уверен не рассматривали следующие сценарии:
- Белорусский - работает фсе. Границы на распашку (скандинавский сценарий отдыхает :)).
- Рошеновский - работают все. Но, если возраст 55+ сиди дома на оплачиваемом отпуске.
Рошеновский сценарий, как по мне, самый оптимальный. Если правильно организовать доставку продуктов тем, кто будет сидеть дома.

А кому эти сценарии просчитывать? Массажистам или конюхам? Или всей этой шобле из "95 квартала"? Ну так они только по написанному кем-то шпарить умеют! А сами что-то придумать - увы...
В Белоруси, кстати, не всё так просто. Там всех прибывших тщательно проверяют тестами сразу на границе, а потом еще и на карантин отправляют. Это не наше "померили температуру и сразу отпустили домой". Плюс не забывайте, что белорусы не катаются в таком объеме по заграницам, как украинцы.
Рошеновский - да, более щадящий для экономики. Но только до той поры, пока не пойдет наплыв больных. Италия в пример! Тоже сначала не хотели ничего соблюдать. А потом завалили все больницы и трупы тысячами пошли. Учтите заодно, что по состоянию здоровья средний итальянец 70-80 лет - это наши 45+. Чернобыль нам всем однозначно здоровья не добавил!

Поэтому сейчас лучше перевести всех кого можно на дистанционку и по максимуму сократить контакты между людьми. Иначе реально повторим судьбу Италии.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 25 бер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:29

  lestat написав:
  fin написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467683/indeks-dow-jones-pidskochyv-bilsh-nizh-na-11

Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.

Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.

Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.

С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти
купить две бутылки водки
и пару дней не выходить из дому.

У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике

вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.

как помогли с крымом и дранбассом :?:

мали бомбити Москву?
діють гуманно, санкціями
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:34

  Автор77 написав:https://gordonua.com/ukr/news/society/-butusov-zajaviv-shcho-visim-z-dev-jati-patsijentiv-z-koronavirusom-v-kijevi-razom-vidpochivali-v-kursheveli-1492144.html

В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей.

Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине.

Вот это и есть экономика :

- одна тысяча гривен пенсионерам и по приблизительно одной тысяче гривен в месяц компенсации для малого бизнеса через ЕСВ и т.п.

-Куршавель представителям тех для кого создана и работает вся экономическая система.

Какаой в такой экономике справедливый экономически обоснованный курс гривны -

риторический вопрос.

Ответ будет осенью , или чуть раньше.

И никаких миллиардов МВФ им не хватит, разве для того ,чтобы перебиться и протянуть немного.

И еще если мужчина - надо признавать собственные ошибки.

Поэтому и я лично еще раз признаю собственную ошибку :

Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

Як там раніше казали: "увідєть Паріж і умєрєть"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:35

  Alex2006 написав:
  Автор77 написав:Все понимают, что это означает для страны,для экономики и для гривны на второй волне,которая начнет девальвировать сразу же после того, как гайки начнут помаленьку отпускать, и у населения и бизнеса появятся деньги.

И что же "все понимают", можно поинтересоваться?) И с какого перепугу гривне вдруг девальвировать при улучшении торгового баланса? Наоборот, после выхода с карантина всем будет нужна гривна, а сейчас многие просто заходят в бакс переждать. Попробовали бы придумать более логичную пугалку для оленей, а то эта выглядит вообще слабенько. Советую делать акцент на дефолт, думаю, это пока самая страшная пугалка для оленей. По крайней мере, пока Рада не примет анти-Беневский закон :)

Алекс, озвучьте, плиз, структуру Вашего портфеля: доллар/гривна, в пропорциях, состоянием на сейчас. А также, если не очень секретно, соотношение банки/нал.
Будем, так сказать, вместе с Вами "успокаивать аленей".
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:36

За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць — опитування

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Про це повідомляє опитування дослідницької компанії Градус.

Респондентам ставили питання: на скільки часу у вас вистачить грошових ресурсів, враховуючи можливість введення жорсткого карантину?

За даними опитування східний регіон країни має найменший рівень фінансових запасів - половина респондентів витримають не більше двох тижнів.

Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03 ... it9VjUl4BY
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:37

По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.

К великому сожалению В РЕАЛЬНОМ МИРЕ пока все идет с точностью до НАОБОРОТ - ОТ ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://prm.ua/inflyatsiya-bankrutstvo-maroderstvo-predstavnik-ukrayini-v-mvf-rozpoviv-pro-naslidki-defoltu/
ІНФЛЯЦІЯ, БАНКРУТСТВО, МАРОДЕРСТВО: ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНИ В МВФ РОЗПОВІВ ПРО НАСЛІДКИ ДЕФОЛТУ
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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