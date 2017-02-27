Автор77 написав:

https://gordonua.com/ukr/news/society/-butusov-zajaviv-shcho-visim-z-dev-jati-patsijentiv-z-koronavirusom-v-kijevi-razom-vidpochivali-v-kursheveli-1492144.htmlВ Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей.Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине.Вот это и есть экономика :- одна тысяча гривен пенсионерам и по приблизительно одной тысяче гривен в месяц компенсации для малого бизнеса через ЕСВ и т.п.-Куршавель представителям тех для кого создана и работает вся экономическая система.Какаой в такой экономике справедливый экономически обоснованный курс гривны -риторический вопрос.Ответ будет осенью , или чуть раньше.И никаких миллиардов МВФ им не хватит, разве для того ,чтобы перебиться и протянуть немного.И еще если мужчина - надо признавать собственные ошибки.Поэтому и я лично еще раз признаю собственную ошибку :Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".