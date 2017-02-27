Striker написав:1,2. Я банками начал интересоваться только в этом году, до этого вообще не вникал как, что и к чему. 3. Я каждый день езжу на работу, даже на выходных работаю. Какие 4%? Я поменял грн на доллары через онлайн, чтобы у меня были сбережения в твёрдой валюте, а не в бумаге. Я не ложу на депозит. В чём проблема? Я могу поменять эти доллары в грн и снять в любом банкомате. Что я теряю?
Поменять $ в гривну по драконовскому курсу установленному банком и снять в любом банкомате если банкоматы что-то будут выдавать. Снять естественно можно только с лимитами- все остальное это ваши сбережения в виртуальном виде
Alex2006 написав:И что же "все понимают", можно поинтересоваться?) И с какого перепугу гривне вдруг девальвировать при улучшении торгового баланса? Наоборот, после выхода с карантина всем будет нужна гривна, а сейчас многие просто заходят в бакс переждать. Попробовали бы придумать более логичную пугалку для оленей, а то эта выглядит вообще слабенько. Советую делать акцент на дефолт, думаю, это пока самая страшная пугалка для оленей. По крайней мере, пока Рада не примет анти-Беневский закон )
2.Меня не устраивает временно низкий курс на уровне 27-28, с перспективой окунуться в полномасштабный кризис и девальвацию чуть позже после того, как у населения и бизнеса появятся хоть какие-то деньги.
3.Это валютная стабильность основанная на безденежье.
4.Топливо для девальвации есть. Депозитчик с 3-6 месячными депо на низком старте, чтобы "перевернуться" в валюту.
5.ОВГЗ - те первые миллиарды выхода из бумаг некрепкой экономики - это лишь первый этап выхода
6.Никакая земля,никакой МВФ не заменит структурные реформы и привычку не паниковать, не истерить как это сейчас происходить, а хладнокровно поддерживать экономику.
7.Болтуны и паникеры - вот и все что можно сказать об экономическом векторе.
2. Вы спутали, курс временно высокий, а не временно низкий. Пересчитайте критерии, от чего зависит курс и посмотрите насколько они изменились с начала года, насколько изменился при этом курс и насколько они изменяться в будущем И сразу станет понятно, что доллар сейчас сильно перекуплен.
3. Ну, если так называть выдохшихся оленей, то может быть 4. Кто вам сказал? Гривневый депозитчик на депозите потому что умеет умножать на 1.1. 28*1.1 = 30.8. И кому надо бакс по такому курсу? 5. Вот "выпустить" их по высокому курсу как раз хорошо, и НБУ заработает и для экономики лучше. Но и держатели ОВГЗ не дураки, они точно так же умеют умножать на 1.1 6. Личный опыт оленей в принципе должен помочь в следующий раз быть спокойнее...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
oleg49 написав:Похоже у нас никто сценарии не просчитывал. Выбрали самый первый попавшийся сценарий- Уханьский. Кличку мер Уханя скинул методичку, и все за нее радостно схватились. Уверен не рассматривали следующие сценарии: - Белорусский - работает фсе. Границы на распашку (скандинавский сценарий отдыхает ). - Рошеновский - работают все. Но, если возраст 55+ сиди дома на оплачиваемом отпуске. Рошеновский сценарий, как по мне, самый оптимальный. Если правильно организовать доставку продуктов тем, кто будет сидеть дома.
А кому эти сценарии просчитывать? Массажистам или конюхам? Или всей этой шобле из "95 квартала"? Ну так они только по написанному кем-то шпарить умеют! А сами что-то придумать - увы... В Белоруси, кстати, не всё так просто. Там всех прибывших тщательно проверяют тестами сразу на границе, а потом еще и на карантин отправляют. Это не наше "померили температуру и сразу отпустили домой". Плюс не забывайте, что белорусы не катаются в таком объеме по заграницам, как украинцы. Рошеновский - да, более щадящий для экономики. Но только до той поры, пока не пойдет наплыв больных. Италия в пример! Тоже сначала не хотели ничего соблюдать. А потом завалили все больницы и трупы тысячами пошли. Учтите заодно, что по состоянию здоровья средний итальянец 70-80 лет - это наши 45+. Чернобыль нам всем однозначно здоровья не добавил!
Поэтому сейчас лучше перевести всех кого можно на дистанционку и по максимуму сократить контакты между людьми. Иначе реально повторим судьбу Италии.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 25 бер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Індекс S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року і продемонстрував максимальний одноденний приріст з жовтня 2008 року, в той час як індикатор Dow Jones підскочив більш ніж на 11%, що стало найістотнішим підйомом з 1933 року.
Трамп заявляет, что к пасхальным праздникам начнут сворачивать всю эту истерию насчет карантина помаленьку.
Евро отрастает неплохо несмотря на Италию и т.п.
С четверга вроде синоптики обещают хорошую погоду - для погулять.
По большому счету - мир медленно,но уверенно входит в полосу восстановления оптимизма и будущего экономического восстановления.
И только в Украине - после очередного нагнетательного выступления Клычка и т.п. товарищей, (которые совсем нам не товарищи) - хочется пойти купить две бутылки водки и пару дней не выходить из дому.
У кого то еще из участников форума наша местная истерия по нагнетанию паники и развертыванию депрессии в экономике
вызывает желание плюнуть в телевизор ?
Спокойствие!Только спокойствие! Запад нам поможет! Если в ближайшие 2 недели заработает все то, что остановили,то все будет нормально.
как помогли с крымом и дранбассом
мали бомбити Москву? діють гуманно, санкціями
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей.
Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине.
Вот это и есть экономика :
- одна тысяча гривен пенсионерам и по приблизительно одной тысяче гривен в месяц компенсации для малого бизнеса через ЕСВ и т.п.
-Куршавель представителям тех для кого создана и работает вся экономическая система.
Какаой в такой экономике справедливый экономически обоснованный курс гривны -
риторический вопрос.
Ответ будет осенью , или чуть раньше.
И никаких миллиардов МВФ им не хватит, разве для того ,чтобы перебиться и протянуть немного.
И еще если мужчина - надо признавать собственные ошибки.
Поэтому и я лично еще раз признаю собственную ошибку :
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".
Як там раніше казали: "увідєть Паріж і умєрєть"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Автор77 написав:Все понимают, что это означает для страны,для экономики и для гривны на второй волне,которая начнет девальвировать сразу же после того, как гайки начнут помаленьку отпускать, и у населения и бизнеса появятся деньги.
И что же "все понимают", можно поинтересоваться?) И с какого перепугу гривне вдруг девальвировать при улучшении торгового баланса? Наоборот, после выхода с карантина всем будет нужна гривна, а сейчас многие просто заходят в бакс переждать. Попробовали бы придумать более логичную пугалку для оленей, а то эта выглядит вообще слабенько. Советую делать акцент на дефолт, думаю, это пока самая страшная пугалка для оленей. По крайней мере, пока Рада не примет анти-Беневский закон
Алекс, озвучьте, плиз, структуру Вашего портфеля: доллар/гривна, в пропорциях, состоянием на сейчас. А также, если не очень секретно, соотношение банки/нал. Будем, так сказать, вместе с Вами "успокаивать аленей".