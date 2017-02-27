RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4767476847694770>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41

  unicdima написав:надзвичайна ситуація це не надзвичайний стан.


Точно...
Запорожье, завтра последний день работы обменок....не всех...
В условиях остановленой экономики и карантина,курс доллара не важен,какой будет прием,по тому курсу и будут сливать....но только на жизнь....
Востаннє редагувалось komant733 в Сер 25 бер, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
komant733
 
Повідомлень: 190
З нами з: 07.03.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:42

Интересный фильм, хотя и южнокорейский:

"Дефолт" 2018

Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими. :D
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 20.06.08
Подякував: 125 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:47

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав::!: :!:
ПОДОРОЖАЛИ ЕВРООБЛИГАЦИИ!!!
Украина 15/26 - перевыпущенные!

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26
20.03.20 09:13:38
Letzter Preis 72,50
Veränderung zum Vortag +4,62%
20.03.20 17:02:47
Geld Brief
74,53 80,81
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 3,20 / 4,62%
Spread absolut / relativ 6,28 / 8,43%


сколько налили в пятницу НДС? ПДФ?

сколько заплатили?

может это спекули нерезы начали покупать гривну? потому что евробляхи дефолтные подорожали на +4.6% впервые за 2-3 неделе!


Letzter Preis 65,00
Veränderung zum Vortag +10,04%
20.03.20 17:17:21
Geld Brief
65,00 69,74
für 100.000 Nominal für 100.000 Nominal
Differenz zum Vortag 5,93 / 10,04%
Spread absolut / relativ 4,74 / 7,29%

:!: :!: +10% на 2030 год!!!!!11111

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... -375-20-30



Сегодня рост 6%, за 5 дней 10% рост.

Ukraine, Republik 7,75% 15/26
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26

25.03.20 09:11:24
Letzter Preis 78,50
Veränderung zum Vortag +6,08%
25.03.20 13:36:01
Geld Brief
84,80 88,80
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 4,50 / 6,08%
Spread absolut / relativ 4,00 / 4,72%

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:50

чс до 24 апреля.
смешно.
до 15 мая сто пудов.
зам министра мвд геращенко на одном из каналов сказал, что не допустим смягчения карантина на пасху и майские праздники.
обнимашки, целовашки и опять после 10 мая - карантин.
поэтому рассматривается вопрос - карантина или чс или чп до конца мая.
учебный год хотят уже закрыть и открыть новый 1 сентября.
это не мои слова, а слова представителей власти на тв. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:55

  varlo написав:https://prm.ua/inflyatsiya-bankrutstvo-maroderstvo-predstavnik-ukrayini-v-mvf-rozpoviv-pro-naslidki-defoltu/
ІНФЛЯЦІЯ, БАНКРУТСТВО, МАРОДЕРСТВО: ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНИ В МВФ РОЗПОВІВ ПРО НАСЛІДКИ ДЕФОЛТУ


С моими комментами :

Рашкован перелічив слова, які асоціюються з дефолтом за досвідом інших країн:

- Девальвація;
уже происходит,ждем вторую волну

- Інфляція;
уже происходит, ждем раскрутки до двузначности

- Банкрутства;
уже неизбежны,вопрос в количестве только пока

- Порожні магазини;
ну у нас такими темпами вскоре пустыми будут темпы роста промки

- Набіги на банки;
уже происходят,но фактически их ограничивают,однако,процесс начат

- Соціальні протести;
они у нас все почти 30 лет,все видят кто тырит деньгитолку ноль

- Насильство на вулицях;
криминальная обстановка только временно приглушена

- Мародерство;
оно у нас вроде как также давно,судя по программам "Схемы" и т.п.

- Міжнародна ізоляція.

также процесс давно уже пошел,тем более сейчас постоянно кормить никто не будет
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 692
З нами з: 09.11.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57

  Replay написав:Интересный фильм, хотя и южнокорейский:

"Дефолт" 2018

Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими. :D

Фільм "Зараза"(чи рос. " Заражение") 2011р - оце точно дуже близько до наших днів!
І в кінці показано, як теж це все пішло від кажана! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7797
З нами з: 19.10.15
Подякував: 503 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57

  Игорь Алексеевич написав:чс до 24 апреля.
смешно.
до 15 мая сто пудов.
зам министра мвд геращенко на одном из каналов сказал, что не допустим смягчения карантина на пасху и майские праздники.
обнимашки, целовашки и опять после 10 мая - карантин.
поэтому рассматривается вопрос - карантина или чс или чп до конца мая.
учебный год хотят уже закрыть и открыть новый 1 сентября.
это не мои слова, а слова представителей власти на тв. :roll:

Вас рано выпустили из бана.
Паникеров и "всепропальщиков" надо банить ... до окончания карантина. Надеюсь, модераторы прислушаются.
Сейчас, как никогда, надо сохранять ясную голову.
А тут один кричит "выходите в гривну", а второй "все умрем".
Искатель
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 22.02.16
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:58

  Долярчик написав:
  Replay написав:Интересный фильм, хотя и южнокорейский:

"Дефолт" 2018

Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими. :D

Фільм "Зараза"(чи рос. " Заражение") 2011р - оце точно дуже близько до наших днів!
І в кінці показано, як теж це все пішло від кажана! :shock:

Це пішло від Долярчиків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17858
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День .
Рад Вас всех видеть и читать !
Значит у вех все хорошо .

Окна светят 27,90 -28.30
Работают 27, 95-28.10

В банки без повязок на лице не пускают .
Бедные пенсионеры .
Подарил . то , что с собой возил .(3 маски с собой было)
Цены на огурцы и помидоры , зелень вниз .
Чеснок молодой (китай ) 126 за кил.(купил , забористый )

Всем Здоровья и положительных эмоций .
холява
2
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:01

ну, на спецпропусках в транспорте написано дийсно до кинця травня :wink:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 26.06.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4767476847694770>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin, Moneta, safonovstanislav, Vint, Искатель і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6865 1531250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 13:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
389 75646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 00:46
zРадио
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17259 2172061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 19:16
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83538)
25.03.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.