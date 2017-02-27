Точно...
Запорожье, завтра последний день работы обменок....не всех...
В условиях остановленой экономики и карантина,курс доллара не важен,какой будет прием,по тому курсу и будут сливать....но только на жизнь....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:41
Точно...
Запорожье, завтра последний день работы обменок....не всех...
В условиях остановленой экономики и карантина,курс доллара не важен,какой будет прием,по тому курсу и будут сливать....но только на жизнь....
Востаннє редагувалось komant733 в Сер 25 бер, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:42
Интересный фильм, хотя и южнокорейский:
"Дефолт" 2018
Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:47
Сегодня рост 6%, за 5 дней 10% рост.
Ukraine, Republik 7,75% 15/26
25.03.20 09:11:24
Letzter Preis 78,50
Veränderung zum Vortag +6,08%
25.03.20 13:36:01
Geld Brief
84,80 88,80
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 4,50 / 6,08%
Spread absolut / relativ 4,00 / 4,72%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:50
чс до 24 апреля.
смешно.
до 15 мая сто пудов.
зам министра мвд геращенко на одном из каналов сказал, что не допустим смягчения карантина на пасху и майские праздники.
обнимашки, целовашки и опять после 10 мая - карантин.
поэтому рассматривается вопрос - карантина или чс или чп до конца мая.
учебный год хотят уже закрыть и открыть новый 1 сентября.
это не мои слова, а слова представителей власти на тв.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:55
С моими комментами :
Рашкован перелічив слова, які асоціюються з дефолтом за досвідом інших країн:
- Девальвація;
уже происходит,ждем вторую волну
- Інфляція;
уже происходит, ждем раскрутки до двузначности
- Банкрутства;
уже неизбежны,вопрос в количестве только пока
- Порожні магазини;
ну у нас такими темпами вскоре пустыми будут темпы роста промки
- Набіги на банки;
уже происходят,но фактически их ограничивают,однако,процесс начат
- Соціальні протести;
они у нас все почти 30 лет,все видят кто тырит деньгитолку ноль
- Насильство на вулицях;
криминальная обстановка только временно приглушена
- Мародерство;
оно у нас вроде как также давно,судя по программам "Схемы" и т.п.
- Міжнародна ізоляція.
также процесс давно уже пошел,тем более сейчас постоянно кормить никто не будет
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57
Фільм "Зараза"(чи рос. " Заражение") 2011р - оце точно дуже близько до наших днів!
І в кінці показано, як теж це все пішло від кажана!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:57
Вас рано выпустили из бана.
Паникеров и "всепропальщиков" надо банить ... до окончания карантина. Надеюсь, модераторы прислушаются.
Сейчас, как никогда, надо сохранять ясную голову.
А тут один кричит "выходите в гривну", а второй "все умрем".
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:58
Це пішло від Долярчиків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 25 бер, 2020 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый День .
Рад Вас всех видеть и читать !
Значит у вех все хорошо .
Окна светят 27,90 -28.30
Работают 27, 95-28.10
В банки без повязок на лице не пускают .
Бедные пенсионеры .
Подарил . то , что с собой возил .(3 маски с собой было)
Цены на огурцы и помидоры , зелень вниз .
Чеснок молодой (китай ) 126 за кил.(купил , забористый )
Всем Здоровья и положительных эмоций .
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:01
ну, на спецпропусках в транспорте написано дийсно до кинця травня
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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