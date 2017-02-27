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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 476847694770477147724773>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:02

  Долярчик написав:
  Replay написав:Интересный фильм, хотя и южнокорейский:

"Дефолт" 2018

Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими. :D

Фільм "Зараза"(чи рос. " Заражение") 2011р - оце точно дуже близько до наших днів!
І в кінці показано, як теж це все пішло від кажана! :shock:


ООО , долярчик .
А мы Вас тут вчера вспоминали !!!
Все завидовали ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:10

  proftpd66 написав::!: :!:
ПОДОРОЖАЛИ ЕВРООБЛИГАЦИИ!!!
Украина 15/26 - перевыпущенные!

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26
20.03.20 09:13:38
Letzter Preis 72,50
Veränderung zum Vortag +4,62%
20.03.20 17:02:47
Geld Brief
74,53 80,81
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 3,20 / 4,62%
Spread absolut / relativ 6,28 / 8,43%




  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
сколько налили в пятницу НДС? ПДФ?

сколько заплатили?

может это спекули нерезы начали покупать гривну? потому что евробляхи дефолтные подорожали на +4.6% впервые за 2-3 неделе!


Letzter Preis 65,00
Veränderung zum Vortag +10,04%
20.03.20 17:17:21
Geld Brief
65,00 69,74
für 100.000 Nominal für 100.000 Nominal
Differenz zum Vortag 5,93 / 10,04%
Spread absolut / relativ 4,74 / 7,29%

:!: :!: +10% на 2030 год!!!!!11111

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... -375-20-30



Сегодня рост 6%, за 5 дней 10% рост.

Ukraine, Republik 7,75% 15/26
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 7-75-15-26

25.03.20 09:11:24
Letzter Preis 78,50
Veränderung zum Vortag +6,08%
25.03.20 13:36:01
Geld Brief
84,80 88,80
für 100.000 Stück für 100.000 Stück
Differenz zum Vortag 4,50 / 6,08%
Spread absolut / relativ 4,00 / 4,72%


Ukraine, Republik 7,375% 17/32

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... -375-17-32

ВНИМАНИЕ!
за 1 день на +27,28%

5.03.20 11:38:53
Letzter Preis 87,33
Veränderung zum Vortag +27,28%
25.03.20 14:04:41
Geld Brief
84,03 87,60
für 200.000 Stück für 200.000 Stück
Differenz zum Vortag 18,72 / 27,28%
Spread absolut / relativ 3,57 / 4,25%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:12

Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:16

Беня не сдается :!:

Народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, связанные с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в Раде законопроекты, альтернативные внесенному правительством вчера так называемому "антиколомойскому" законопроекту, который необходим для открытия новой программы МВФ.

Соответствующие законопроекты №3260-2 и №3260-1 размещены на официальном сайте парламента.

Согласно информации на сайте Рады, оба альтернативных проекта были зарегистрированы в среду, их полный текст пока отсутствует.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:18

Ukraine 5 Years CDS 1143
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:28

  холява написав:
  Долярчик написав:
  Replay написав:Интересный фильм, хотя и южнокорейский:

"Дефолт" 2018

Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими. :D

Фільм "Зараза"(чи рос. " Заражение") 2011р - оце точно дуже близько до наших днів!
І в кінці показано, як теж це все пішло від кажана! :shock:


ООО , долярчик .
А мы Вас тут вчера вспоминали !!!
Все завидовали ....

А що мене згадувати?(я вчора читав ваше згадування мене)
- от слова у цій пісні, дуже нагадують моє життя! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:34

  zzzzzz написав:Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))

Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:46

Долярчик
шкарпетки можу подарувати якщо що :)
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:50

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))

Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность :)

Так купи за 27 где-то реальность ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:52

В окнах центра уже прием по 28 и продаж по 28.09 - 28.15, бакс имеется
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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