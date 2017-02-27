Народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, связанные с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в Раде законопроекты, альтернативные внесенному правительством вчера так называемому "антиколомойскому" законопроекту, который необходим для открытия новой программы МВФ.
Соответствующие законопроекты №3260-2 и №3260-1 размещены на официальном сайте парламента.
Согласно информации на сайте Рады, оба альтернативных проекта были зарегистрированы в среду, их полный текст пока отсутствует.
Replay написав:Интересный фильм, хотя и южнокорейский:
"Дефолт" 2018
Поищите, посмотрите, ну очень схожие подходы были, с нашими.
Фільм "Зараза"(чи рос. " Заражение") 2011р - оце точно дуже близько до наших днів! І в кінці показано, як теж це все пішло від кажана!
ООО , долярчик . А мы Вас тут вчера вспоминали !!! Все завидовали ....
А що мене згадувати?(я вчора читав ваше згадування мене) - от слова у цій пісні, дуже нагадують моє життя!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zzzzzz написав:Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))
Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.