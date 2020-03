Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58

zzzzzz написав: Alex2006 написав: zzzzzz написав: Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 ))) Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))

Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность

Так купи за 27 где-то реальность )))) Так купи за 27 где-то реальность ))))

так это пенесионер шо оно там купит... так это пенесионер шо оно там купит...

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.