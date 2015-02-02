Пробуйте на петровке.В конфетке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:54
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:55
Зачем?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:57
1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?
P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 бер, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Historic Yearly Ranges
Ukraine 5 Years CDS: 24 Mar 2020
Current CDS Value is 1143.0.
Year Change Min CDS Range Max
2015 -2.2%
837.2
29 Dec 15
2016 -23.0%
644.8
11 Feb 16
2017 -21.0%
396.1
21 Aug 17
2018 +56.9%
311.3
31 Dec 18
2019 -43.4%
374.5
2020 +205.2%
1143.0
24 Mar 20
Дефолтні свопи схожі на страхування, тому що можуть використовуватися кредиторами для геджування ризиків неплатежу за позиками....
КРЕДИТОРЫ ВЫСОКО СТАЛИ ОЦЕНИВАТЬ дефолтные свопы Украины,риски невозврата по долгам так понимаю
Насколько высоко клиенты банков оценивают риски по способности финансовой ситемы Украины акурантно выполнять свои обязательства перед вкладчиками - увидим по мере развития событий.
Пока - скорее не доверяют,чем доверяют.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 бер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58
так это пенесионер шо оно там купит...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:59
15-45:
Харьков 28.00 - 28.15 (утром 28.00 - 28.15),
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 28.00 - 28.15/28.20 (Опт). Прием подрос на 5 коп., спред сузился.
Сумы 27.80 - 28.05 (27.80 - 28.10)
Полтава 27.90 - 28.10 (27.60 - 28.20)
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:06
1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)
2. Економіка не так би гробилася
3. МВФ би вже поміг
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................25.03.2020................26.03.2020
дата розрахунку...............24.03.2020................25.03.2020
Євро..................................30,1057.....................30,2671
Долар США.......................27,7728.....................27,9552
После полудня гривна отыграла 0.6 копейки.
Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе решили идти вверх и за полчаса прошли 14 копеек. После небольшого привала на 3 копейки откатились и снова остановились. Сегодня торговля выглядит более спокойной, спреды уменьшились. Нельзя исключить и увеличение оборотов.
Около полудня опустились на 3 копейки, расширив спред, а перед обедом потеряли еще 2 копейки. Простояв, как и накануне, обеденный перерыв с увеличенным спредом, снова сузились и пошли вверх. За 40 минут поднялись на 8 копеек, достигнув уровней утреннего максимума. Потом снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.9800 - 28.0100. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.8891 (-8) +107
2018 - 26.2655 (+1) +169
2017 - 27.1246 (+7)
2016 - 26.0703 (-18)
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:08
Индекс деловой активности в ЕС на уровень 2009 обвалился... боль
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:14
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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