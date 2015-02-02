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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47694770477147724773>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:54

  lestat написав:В окнах центра уже прием по 28 и продаж по 28.09 - 28.15, бакс имеется

Пробуйте на петровке.В конфетке :D
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:55

  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))

Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность :)

Так купи за 27 где-то реальность ))))

Зачем?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:57

  Автор77 написав:..............
На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.

Да уж.
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?

P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 бер, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... e/5-years/


Historic Yearly Ranges

Ukraine 5 Years CDS: 24 Mar 2020

Current CDS Value is 1143.0.

Year Change Min CDS Range Max

2015 -2.2%
837.2




29 Dec 15
2016 -23.0%
644.8




11 Feb 16
2017 -21.0%
396.1



21 Aug 17
2018 +56.9%
311.3




31 Dec 18
2019 -43.4%
374.5




2020 +205.2%
1143.0
24 Mar 20


Дефолтні свопи схожі на страхування, тому що можуть використовуватися кредиторами для геджування ризиків неплатежу за позиками....

КРЕДИТОРЫ ВЫСОКО СТАЛИ ОЦЕНИВАТЬ дефолтные свопы Украины,риски невозврата по долгам так понимаю

Насколько высоко клиенты банков оценивают риски по способности финансовой ситемы Украины акурантно выполнять свои обязательства перед вкладчиками - увидим по мере развития событий.

Пока - скорее не доверяют,чем доверяют.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 бер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58

  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Ну что, межбанк делает очередную попытку пробить уровень 28 )))

Та на тонком рынке загонялы могут нарисовать что угодно, это не отображает реальность :)

Так купи за 27 где-то реальность ))))

так это пенесионер шо оно там купит...
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lestat
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:59

15-45:

Харьков 28.00 - 28.15 (утром 28.00 - 28.15),
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 28.00 - 28.15/28.20 (Опт). Прием подрос на 5 коп., спред сузился.

Сумы 27.80 - 28.05 (27.80 - 28.10)
Полтава 27.90 - 28.10 (27.60 - 28.20)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:06

  ЛАД написав:
  Автор77 написав:..............
На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.

Да уж.
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?

P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?

1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)
2. Економіка не так би гробилася
3. МВФ би вже поміг
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................25.03.2020................26.03.2020
дата розрахунку...............24.03.2020................25.03.2020
Євро..................................30,1057.....................30,2671
Долар США.......................27,7728.....................27,9552
После полудня гривна отыграла 0.6 копейки.
Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе решили идти вверх и за полчаса прошли 14 копеек. После небольшого привала на 3 копейки откатились и снова остановились. Сегодня торговля выглядит более спокойной, спреды уменьшились. Нельзя исключить и увеличение оборотов.
Около полудня опустились на 3 копейки, расширив спред, а перед обедом потеряли еще 2 копейки. Простояв, как и накануне, обеденный перерыв с увеличенным спредом, снова сузились и пошли вверх. За 40 минут поднялись на 8 копеек, достигнув уровней утреннего максимума. Потом снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.9800 - 28.0100. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.8891 (-8) +107
2018 - 26.2655 (+1) +169

2017 - 27.1246 (+7)
2016 - 26.0703 (-18)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:08

Индекс деловой активности в ЕС на уровень 2009 обвалился... боль
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lestat
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https://lb.ua/news/2020/03/25/453590_de ... slugi.html
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