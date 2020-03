Додано: Сер 25 бер, 2020 16:27

Alex2006 написав: flyman написав: ЛАД написав: 1. В каком мире оптимизм?

2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?



P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе? 1. В каком мире оптимизм?2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?

1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)

2. Економіка не так би гробилася

3. МВФ би вже поміг 1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)2. Економіка не так би гробилася3. МВФ би вже поміг

Лол, вы очень заблуждаетесь МВФ денег коррупционерам уже не дал бы и давно не давал, если вы не заметили. Это все ничем не обоснованные домыслы, причина которых лежит в обиде за проигрыш своего кандидата, который устроил хорошую пропаганду, в которую многие до сих пор верят Лол, вы очень заблуждаетесьМВФ денег коррупционерам уже не дал бы и давно не давал, если вы не заметили. Это все ничем не обоснованные домыслы, причина которых лежит в обиде за проигрыш своего кандидата, который устроил хорошую пропаганду, в которую многие до сих пор верят

Я не прихильник ні По ні Зе, не голосував ні за одного ні за другого.

Даю своє бачення, якби залишився По ще на один срок. Я не прихильник ні По ні Зе, не голосував ні за одного ні за другого.Даю своє бачення, якби залишився По ще на один срок.

