Додано: Сер 25 бер, 2020 16:24

ЛАД написав: Автор77 написав: ..............

На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.



Да уж.

Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко". ..............На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.Да уж.Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

1. В каком мире оптимизм?

2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?



P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе? 1. В каком мире оптимизм?2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?

1.Да нет, ЛАД, я не жалею, просто из двух зол выбрал меньшее,скажем так, если бы не 73%, имели бы курс 35 уже летом 2019-го, или к осени 2019-го, а так хоть все нахавались дешевой валюты от души в прошлом году кто сколько смог.За что им спасибо конечно сказать нельзя,так как они сжали пружину и тем больнее отстрелит.2.Проблема в том, что была надежда ,что не будут косить под дурачка и заигрывать с олигархами и кланами, не будут позорно выпрашивать пару масок, или скорых помощей, а протсо тупо заставят платить как в Европе.3.Но пошли по варианту слизняка. И сейчас грохают экономику к тому же еще из-за явного непрофессионализма.4.В каких государствах иначе не 5% в системе? Да в ЕС во всех странах,там жирная прослойка не жирных котов,а среднего класса, поэтому они выйдут из кризиса относительно легко, более того,они уже сейчас в разгар мед.проблем начали выходить в оптимизм, а мы наоброт в депрессию экономическую.5.Еще раз подчеркну, не жалею о своем выборе, было бы еще хуже и фантамасогорически, ведь то,что экономика шла под уклон все 6-7 лет с момента - когда тарифным прессом нагнули всех кроме "котов"и люди банально начали спасаться гастерами - это фактНо ничего не изменилось - сейчас также за весь пир заплатят не "Куршавелевцы", а население и мелкий бизнес.Поэтому пока не видится зачем вообще ходить и делать выбор, просто не за кого, ни Ангелой ,ни Маргарет, ни Лешеком у нас даже не пахнет.