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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4770477147724773>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:17

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Автор77 написав:..............
На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.

Да уж.
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?

P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?

1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)
2. Економіка не так би гробилася
3. МВФ би вже поміг

Лол, вы очень заблуждаетесь :) МВФ денег коррупционерам уже не дал бы и давно не давал, если вы не заметили. Это все ничем не обоснованные домыслы, причина которых лежит в обиде за проигрыш своего кандидата, который устроил хорошую пропаганду, в которую многие до сих пор верят :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:19

  asti написав:https://lb.ua/news/2020/03/25/453590_demokraticheskaya_platforma_slugi.html

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:19

  Искатель написав:...,.
Паникеров и "всепропальщиков" надо банить ... до окончания карантина. Надеюсь, модераторы прислушаются.
Сейчас, как никогда, надо сохранять ясную голову.

Согласен.
А тут один кричит "выходите в гривну", а второй "все умрем".

При выбранной тактике борьбы с эпидемией продление карантина на май вполне вероятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:20

  asti написав:https://lb.ua/news/2020/03/25/453590_demokraticheskaya_platforma_slugi.html

Молодцы, есть там достойные ребята, сейчас каждый и покажет с кем он, с народом или с Коломойским :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:22

  Игорь Алексеевич написав:чс до 24 апреля.
смешно.
до 15 мая сто пудов.
зам министра мвд геращенко на одном из каналов сказал, что не допустим смягчения карантина на пасху и майские праздники.
обнимашки, целовашки и опять после 10 мая - карантин.
поэтому рассматривается вопрос - карантина или чс или чп до конца мая.
учебный год хотят уже закрыть и открыть новый 1 сентября.
это не мои слова, а слова представителей власти на тв. :roll:

Это хотелки Авакова.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:24

  ЛАД написав:
  Автор77 написав:..............
На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.

Да уж.
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?

P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?



1.Да нет, ЛАД, я не жалею, просто из двух зол выбрал меньшее,скажем так, если бы не 73%, имели бы курс 35 уже летом 2019-го, или к осени 2019-го, а так хоть все нахавались дешевой валюты от души в прошлом году кто сколько смог.
За что им спасибо конечно сказать нельзя,так как они сжали пружину и тем больнее отстрелит.

2.Проблема в том, что была надежда ,что не будут косить под дурачка и заигрывать с олигархами и кланами, не будут позорно выпрашивать пару масок, или скорых помощей, а протсо тупо заставят платить как в Европе.

3.Но пошли по варианту слизняка. И сейчас грохают экономику к тому же еще из-за явного непрофессионализма.

4.В каких государствах иначе не 5% в системе? Да в ЕС во всех странах,там жирная прослойка не жирных котов,а среднего класса, поэтому они выйдут из кризиса относительно легко, более того,они уже сейчас в разгар мед.проблем начали выходить в оптимизм, а мы наоброт в депрессию экономическую.

5.Еще раз подчеркну, не жалею о своем выборе, было бы еще хуже и фантамасогорически, ведь то,что экономика шла под уклон все 6-7 лет с момента - когда тарифным прессом нагнули всех кроме "котов"и люди банально начали спасаться гастерами - это факт
Но ничего не изменилось - сейчас также за весь пир заплатят не "Куршавелевцы", а население и мелкий бизнес.Поэтому пока не видится зачем вообще ходить и делать выбор, просто не за кого, ни Ангелой ,ни Маргарет, ни Лешеком у нас даже не пахнет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 бер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:25

  ЛАД написав:P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?


Исландия, например...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:27

  Alex2006 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?

P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?

1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)
2. Економіка не так би гробилася
3. МВФ би вже поміг

Лол, вы очень заблуждаетесь :) МВФ денег коррупционерам уже не дал бы и давно не давал, если вы не заметили. Это все ничем не обоснованные домыслы, причина которых лежит в обиде за проигрыш своего кандидата, который устроил хорошую пропаганду, в которую многие до сих пор верят :)

Я не прихильник ні По ні Зе, не голосував ні за одного ні за другого.
Даю своє бачення, якби залишився По ще на один срок.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:27

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Автор77 написав:..............
На фоне оптимизма и позитива в мире - Украина входит в полономасштабный финансово-экономический кризис.

Да уж.
Скажу прямо и самокритично - 73% попали как это в терминологии стрельцов - "в молоко".

1. В каком мире оптимизм?
2. Что изменилось бы, "если бы" (73% проголосовали наоборот)?

P.s. Вы где-то чуть раньше писали о том, что государство Украина построено для обслуживания интересов 5% населения за счёт остальных 95%. Не подскажете, в каких государствах иначе?

1. Зовнішня політика (не стелилися би під РФ)
2. Економіка не так би гробилася
3. МВФ би вже поміг

Ваш ответ я и так знаю, мог бы сам написать за Вас. :)
Разворачивать дискуссию не буду. Правда, на 1-й вопрос и на p.s. Вы не ответили.
Интересен ответ Автора 77.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:31

Пока - скорее не доверяют,чем доверяют.


Автору 77
Вы что издеваетесь?

11 с лишним процентов страховка,это просто дефолтный рейтинг,никто не даст денег кроме МВФ в таком случае.
Эффективная и реальная ставка по кредиту в таком случае должна быть более 15% годовых,что бы вы понимали,больше 7% годовых это ахтунг,это очень рисковые вложения,риск невозврата кредита очень высокий.

Так что скорее у них есть прямая трансляция из Минска,на которой они видят как нас сливают,а не скорее да чем нет(((

По МБ,я так понимаю виртуальный рынок заделали,НБУ не хочет сливать резервы,мало что там нас в политике ожидает,продать валюту можно,покупателей тьма,но они не хотят ссориться с НБУ и не выйо с повышениеми и задёргами котировок.
Короче МБ стал виртуальной доской оголошень. Где справочный курс и госцена 28,пока так,ждём новостей от покупателей мерсов за 3 ляма,аванс уже взял,подписывай уже всё по протоколу,не томи,будет веселее,все Алексы прозреют всё как будет быстро и чётко,возможно переведут в убли по курсу 1 к 1.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 25 бер, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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