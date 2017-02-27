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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4770477147724773>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:06

Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:09

Оставаться или увольняться, вот в чем вопрос? Вернут ли потом недоплаченную зп?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:15

fin, звільнитись то ви можете, а от чи пізніше буде легко знайти роботу - це вже питання? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:15

  lestat написав:
  Деньги написав:Господа, бартер не за горами.

но ник то деньги :mrgreen:

чувствую, что придется менять квалификацию
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?


Кредит не отменен, но его отдавать надо, из каких средств будет предприятие отдавать кредит, взятый для выплаты зарплат, если предприятие не работает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:23

  fin написав:Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?




...а что контора все время работает на убыток, что даже на зарплату берет кредит....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:24

  fin написав:Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?

Відповідно, на стільки і відпрацювати. А взагалі, сумно.
smovch
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:31

  fin написав:Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?

Ну вы же пенсионер силовых структур,чего вам переживать,даже если будете на диване,всё равно лавешка капает.
Начинают доноситься первые голоса от плана под названием "грохни экономику за 2 месяца",но главный вопрос это где возьмёт государство на продолжение собственной истерии?
Ведь вам надо платить,а доходы ёк.
Согласуют с МВФ или дядя вовка даст?

Смотрим на результаты из Минска,может быть под тотальный карантин и протянут смену не только политического курса с нечёткий запад на волшебные перспективы л\днр?

Где нет соплей демократии,а есть есть чёткие директивы от пацанчиков,которые даже семилетку не окончили. Кооператив озеро и его друзья,новая,расширенная версия,теперь и в малороссии(((((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:31

  fin написав:Оставаться или увольняться, вот в чем вопрос? Вернут ли потом недоплаченную зп?

не спешите, оставайтесь. Как лучшее найдете, тогда и решение примите. И совет, если позволите, не сверлите дырку в своей голове этой проблемой. Она у всех :）
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:33

  abc111 написав:
  fin написав:Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?




...а что контора все время работает на убыток, что даже на зарплату берет кредит....

сказки венского леса для благодарных слушателей,вон директор всего навсего на ку7 ездит,не хватает на бронированный кайен.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 4770477147724773>
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