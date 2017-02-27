|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:06
Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
-
fin
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:09
Оставаться или увольняться, вот в чем вопрос? Вернут ли потом недоплаченную зп?
-
fin
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:15
fin
, звільнитись то ви можете, а от чи пізніше буде легко знайти роботу - це вже питання?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7801
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:15
lestat написав: Деньги написав:
Господа, бартер не за горами.
но ник то деньги
чувствую, что придется менять квалификацию
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:17
fin написав:Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
Кредит не отменен, но его отдавать надо, из каких средств будет предприятие отдавать кредит, взятый для выплаты зарплат, если предприятие не работает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15967
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4062 раз.
- Подякували: 6334 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:23
fin написав:
Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
...а что контора все время работает на убыток, что даже на зарплату берет кредит....
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2447
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:24
fin написав:
Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%.
А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
Відповідно, на стільки і відпрацювати. А взагалі, сумно.
-
smovch
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 16.01.07
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:31
fin написав:
Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
Ну вы же пенсионер силовых структур,чего вам переживать,даже если будете на диване,всё равно лавешка капает.
Начинают доноситься первые голоса от плана под названием "грохни экономику за 2 месяца",но главный вопрос это где возьмёт государство на продолжение собственной истерии?
Ведь вам надо платить,а доходы ёк.
Согласуют с МВФ или дядя вовка даст?
Смотрим на результаты из Минска,может быть под тотальный карантин и протянут смену не только политического курса с нечёткий запад на волшебные перспективы л\днр?
Где нет соплей демократии,а есть есть чёткие директивы от пацанчиков,которые даже семилетку не окончили. Кооператив озеро и его друзья,новая,расширенная версия,теперь и в малороссии(((((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11111
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 2422 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:31
fin написав:
Оставаться или увольняться, вот в чем вопрос? Вернут ли потом недоплаченную зп?
не спешите, оставайтесь. Как лучшее найдете, тогда и решение примите. И совет, если позволите, не сверлите дырку в своей голове этой проблемой. Она у всех :）
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:33
abc111 написав: fin написав:
Нас сегодня "обрадовали". Сказали, что зарплату дадут 50%, и в следующий месяц тоже 50%. А потом сказали, что не знают как будет дальше. Типа раньше на зп всегда брали кредит в банке. А сейчас что кредиты отменили? Или чтото недоговаривают?
...а что контора все время работает на убыток, что даже на зарплату берет кредит....
сказки венского леса для благодарных слушателей,вон директор всего навсего на ку7 ездит,не хватает на бронированный кайен.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11111
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 2422 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6865
|1531355
|
Сер 25 бер, 2020 13:16
ЛОБ
|
|389
|75693
|
|
|17259
|2172204
|
|