Додано: Сер 25 бер, 2020 18:07

Нацбанк разжился первой партией наличного доллара, и сегодня распределит ее среди банков. С утра 25 марта и до 14:00 собираются заявки на покупку этого кэша. Как рассказали "Стране" казначеи, они получили от регулятора в торговой системе информационный запрос - сколько каждому нужно наличности? Потому могут сделать свои заявки.



Национальный банк уже проводил такое перераспределение банкноты, когда предоставлял подопечным наличный евро. Сначала обещал банкам и общественности "аукцион по продаже наличной валюты" - это буквальная формулировка заместителя председателя НБУ Олега Чурия в ходе пресс-конференции. А по факту проводил обмен: безналичной валюты на наличную.



Точно также регулятор поступит и с первой партией наличного доллара - обменяет безналичный доллар на наличный. То есть аукциона в классическом понимании (по учебнику) никто проводить не будет. Не будет ни разных ценовых предложений (разных курсов), ни выбора лучших конкурентных предложений, ни курса отсечения, ни среднего курса, ни публикации публичных данных. Абсолютно никакой прозрачности. А главное - наличный доллар не будут продавать за безналичную гривну.



Ожидается, что участниками нацбанковского валютообмена станут только 10 банков, а еще 65 украинских банков окажется в стороне. То есть правила конкуренции будут нарушены.



Состав 10-ки избранных может быть ровно таким же, как и в случае с банкнотами евро.



Приватбанк;

Ощадбанк;

Альфа-Банк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

УкрСиббанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ОТП Банк;

Банк Пивденный.



В Нацбанке продолжат объяснять нелепую форму перераспределения дефицитного доллара своими ожиданиями о том, что крупные банки перепродадут банкноту более мелким банкам-коллегам. Хотя все знают, что избранная 10-ка вовсю спекулирует долларовой купюрой, цена которой подскочила в 200 раз, и составляет в среднем 2% суммы (ранее была на уровне 0,01%). Возникает очевидный вопрос - почему нынешнее правление Нацбанка отказывается продавать банкноту на публичном аукционе, как это делали его предшественники? На него казначеи банков дают сразу несколько ответов:



1. Работники НБУ не хотят брать на себя ответственность и принимать важные решения, из-за слабой урегулированности наличных продаж действующим законодательством. Боятся обвинений, и духу не хватает для принятия революционных решений.



2. Просто не хотят ввязываться в сложные процедуры, получать дополнительную нагрузку и "гореть на работе".



3. Питают коррупционные надежды и хотят получить личную выгоду в момент, когда банкноты не будет хватать на всех желающих. Ведь без открытого аукциона можно распределять дефицитную банкноту на собственное усмотрение.



Пока коррупционные предположения не получали подтверждения, поскольку спрос на купюры евро был небольшим: на первые предложенные €100 млн поступило заявок лишь на €35 млн. Однако версия может оправдаться, если спрос будет выше предложения.



Это вполне может случиться сегодня. Эксперты уверяют, что спрос на долларовую банкноту выше $130 млн предложенных НБУ банкам.



"По разным оценкам, общая потребность в долларовой банкноте сейчас оценивается на уровне $500 млн. Это на всем рынке. Сколько нужно именно выбранной 10-ке - сложно судить", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Главная загадка - по какому принципу Нацбанк будет распределять банкноту, когда спрос на нее превысит предложение?



"Когда проходит открытый аукцион - все понятно. Есть конкуренция и всеобщая доступность к конкурсу. Все прозрачно. Выбирается лучший курс и побеждает сильнейший. А вот когда происходит обмен - все иначе. Все в равной позиции. И как распределять банкноту, когда заявок подали на $200 млн или на $500 млн, а предложение составляет лишь $130 млн? Выбирать среди любимых или очень любимых, или по цвету глаз председателя банка? Очень большие коррупционные риски", - подчеркнул в беседе со «Страной» председатель правления банка.



Официальные результаты перераспределения долларовой банкноты станут известны, скорее всего, вечером. Огласит ли НБУ при этом реальный объем заявок и названия банков, чьи заявки отклонены, если это случится, - скоро узнаем.



Единственное, что утешает банковское сообщество - это то, что данная поставка долларовой банкноты не должны быть последней, и что будут еще. Ведь всем нужно рассчитываться с долларовыми вкладчиками по мере истечения сроков договоров и выдавать денежные переводы.



По неофициальной информации, Нацбанк не сам завозит наличную банкноту. Это под его заказ делает Райффайзен Банк Аваль, который давно является крупнейшим поставщиков иностранной наличности в Украину, и обладает соответствующей лицензией. НБУ перекупает его купюры и перераспределяет на рынке. Казначеи удивляются, почему РБА сам не перепродает наличный доллар и это нужно делать через Нацбанк. Все лицензии у "дочки" австрийского банка для этого есть. Единственное, что видят в такой перепродаже банкноты - личную дружбу председателя Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука с членами правления НБУ.



Еще удивляется, что доставку долларовой банкноты не налаживают через другие госбанки: Укрэксимбанк, Приватбанк, Ощадбанк. Может это произойдет со временем, если спрос на наличную инвалюту продолжит расти.



Впрочем, пока на наличном валютном рынке временное затишье. Банки продают наличный доллар населению в среднем по 28,20-28,40 грн/$, а выкупают его 27,40-27,70 грн/$.



Торговля на межбанке идет достаточно вяло, и объем торгов в первой половине дня был небольшой - до $80 млн. Начинался день в рамках 27,84-27,91 грн/$, рынок поднимался до 28,0 грн/$ (были сведения и о 28,03 грн/$), и спускался к 27,93 грн/$.



"Сегодня безналичный рынок топчется в узком интервале - 27,90-28,0 грн/$. Покупателей доллар совсем немного, зато экспортеры хорошо валюту продают", - описал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Активность экспортных корпораций по конвертации валюты объясняют очень просто — ожиданиями новых задержек по выплате возмещений по НДС от Госказначейства. Ходят слухи, что из-за дефицита госбюджета в марте возмещений вообще не будет.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.