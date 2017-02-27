Додано: Сер 25 бер, 2020 18:49

Автор77



Долго и нудно читал .

Вздыхал и хотел перехватить экран гантелей .

Но потом понял, что попаду не в вас.



Взгляд побитого женой .



На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "



Не все так как вы пишите и не все бросятся читать ветку.

Есть кому еще работать .Есть что производить.Есть на чем ездить .И на что обратить внимание.

...да , и если кое кому дать пару оздоровляющих под зад подсказок(пинков ) ,то можно заметить , что не последний хлеб доедает.

Тут столько про огромные депозиты рассказывают.

Так что не надо столько фатального.