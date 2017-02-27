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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 477247734774477547764777>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:23

  Oleg_Sa написав:
  Zebra написав:Будем надеяться увидим курс 40 к концу года.

Zebra по сорок было, надеяться надо по пятьдесят слить.

хто злиє па50 откупатись буде па100
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:24

Автор77 У Трампа хорошая мина при плохой игре.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:29

  Автор77 написав:..............
Розница-опт - АТБ не вытянут, вся торговля,вся сфера питания улетела
............

Не понял - что они не вытянут и куда улетела сфера питания? Или Вы имеете ввиду рестораны, кафе и т.п?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Начинают доноситься первые голоса от плана под названием "грохни экономику за 2 месяца",но главный вопрос это где возьмёт государство на продолжение собственной истерии?
Ведь вам надо платить,а доходы ёк.
Согласуют с МВФ или дядя вовка даст?

Смотрим на результаты из Минска,может быть под тотальный карантин и протянут смену не только политического курса с нечёткий запад на волшебные перспективы л\днр?

Много истерики. карантин могут так же быстро отменить, как и ввести.
Говорят, что дуракам половину работы не показывают. вот нам и не показывают.
Я не знаю что задумали в Минске. но как вариант: то, что хочет Ермак сделать,это для того, чтобы рашка вышла из процесса и из донбасса,по тихому( а как иначе)? Есть инфо, что сурков по морде получил , в прямом смысле, после провала переговоров нормандской четверки. Теперь надо валить им из донбасса и по причине падения нефти, и по причине разборок в суде по боингу. Потому выходят из процесса, подставляя ЛДНР.
так что рано вопить, что гривна и экономика упадёт из-за каких то бла-бла-бла в минске
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34

  Shustoff написав:
  hxbbgaf написав:Опять курс вверх и МВФ напоминает мальчегам и девачкам, что дефолт - это плохо. Опять вчера набрехали, что антибеневый закон уже согласован?

Он согласован и внесён в Раду. Ряд персонажей делают всё, чтобы либо сорвать его принятия, либо хотя-бы оттянуть.

Шансы на принятие этого закона есть.Клоун очкует дефолта,с другой стороны ему шепчут, мол под вирус проканает.А дистанционное голосование,даже если примут,потом можно оспорить в судах на предмет соблюдения процедур,вообще законности,уж кто-то,а беня и его прикормленное шакалье плюс самый окружной киевский суд так и сделают,к бабке не ходи.Это при дистанционном голосовании.Если же наберутся храбрости собраться в Раде....хз.Вообщем,интересно.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:хто злиє па50 откупатись буде па100

кто сольет по 50 должен знать для чего он это делает. если для покупки товара, бизнеса, квартиры, то пофиг потом на курс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44

  Oleg_Sa написав:
  Zebra написав:Будем надеяться увидим курс 40 к концу года.

Zebra по сорок было, надеяться надо по пятьдесят слить.

Я не настолько пессимистичен. Но 40 грн за доллар это вполне плановый девал, как с 5 на до 8 от внешнего кризиса, так и в этот раз вполне всех устроит сорокет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:49

Автор77

Долго и нудно читал .
Вздыхал и хотел перехватить экран гантелей .
Но потом понял, что попаду не в вас.

Взгляд побитого женой .

На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "

Не все так как вы пишите и не все бросятся читать ветку.
Есть кому еще работать .Есть что производить.Есть на чем ездить .И на что обратить внимание.
...да , и если кое кому дать пару оздоровляющих под зад подсказок(пинков ) ,то можно заметить , что не последний хлеб доедает.
Тут столько про огромные депозиты рассказывают.
Так что не надо столько фатального.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "
Электрик советовал,что лучше быть изолированным,чем заземлённым.Не надо "за руки",пусть сами плывут.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?

Гривной отдают любые суммы ?

Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?

Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно.
Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых.
Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада.

В любом случае многие захотят перекинуться по окончанию договоров.
Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться.
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