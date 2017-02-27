хто злиє па50 откупатись буде па100
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:23
хто злиє па50 откупатись буде па100
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:29
Не понял - что они не вытянут и куда улетела сфера питания? Или Вы имеете ввиду рестораны, кафе и т.п?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Много истерики. карантин могут так же быстро отменить, как и ввести.
Говорят, что дуракам половину работы не показывают. вот нам и не показывают.
Я не знаю что задумали в Минске. но как вариант: то, что хочет Ермак сделать,это для того, чтобы рашка вышла из процесса и из донбасса,по тихому( а как иначе)? Есть инфо, что сурков по морде получил , в прямом смысле, после провала переговоров нормандской четверки. Теперь надо валить им из донбасса и по причине падения нефти, и по причине разборок в суде по боингу. Потому выходят из процесса, подставляя ЛДНР.
так что рано вопить, что гривна и экономика упадёт из-за каких то бла-бла-бла в минске
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34
Шансы на принятие этого закона есть.Клоун очкует дефолта,с другой стороны ему шепчут, мол под вирус проканает.А дистанционное голосование,даже если примут,потом можно оспорить в судах на предмет соблюдения процедур,вообще законности,уж кто-то,а беня и его прикормленное шакалье плюс самый окружной киевский суд так и сделают,к бабке не ходи.Это при дистанционном голосовании.Если же наберутся храбрости собраться в Раде....хз.Вообщем,интересно.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто сольет по 50 должен знать для чего он это делает. если для покупки товара, бизнеса, квартиры, то пофиг потом на курс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:49
Автор77
Долго и нудно читал .
Вздыхал и хотел перехватить экран гантелей .
Но потом понял, что попаду не в вас.
Взгляд побитого женой .
На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "
Не все так как вы пишите и не все бросятся читать ветку.
Есть кому еще работать .Есть что производить.Есть на чем ездить .И на что обратить внимание.
...да , и если кое кому дать пару оздоровляющих под зад подсказок(пинков ) ,то можно заметить , что не последний хлеб доедает.
Тут столько про огромные депозиты рассказывают.
Так что не надо столько фатального.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Электрик советовал,что лучше быть изолированным,чем заземлённым.Не надо "за руки",пусть сами плывут.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?
Гривной отдают любые суммы ?
Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?
Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно.
Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых.
Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада.
В любом случае многие захотят перекинуться по окончанию договоров.
Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться.
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