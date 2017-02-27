Додано: Сер 25 бер, 2020 18:56

Serg-ik написав: так что рано вопить, что гривна и экономика упадёт из-за каких то бла-бла-бла в минске так что рано вопить, что гривна и экономика упадёт из-за каких то бла-бла-бла в минске

Все патриоты в шоке,нарушается главный смысл и посыл в санкциях против государства агрессора,это то что раша ответчик по вероломному нападению и войне против Украины,а не какие-то марионетки всё начали и у нас идёт "гражданская война".Скоро вы таким макаром договоритесь,что в Крыму была не аннексия,а "законный" референдум.Так что лучше собирайте на квартиру Сержик и не отвлекайтесь на то,что вы совсем не тянете,последствия ссоры с МВФ и дядей Сэмом будут очень печальные,погуглите экономику Аргентины,это самый лучший и мягкий вариант,а учитывая уровень госуправления и зрадодепутанов,думаю будет намного всё печальней,можем равняться на Венесуэлу.Так что надо было внимательно читать ДС и впитывать,он зачинал эту ветку в условиях политической турбулентности,и в нашем случае политика это краеугольный камень всех экономических фундаментов.Так что пока ждём,возьмут ещё пару Мерсов за авнсы от рашки,заднюю уже точно не дадут ибо кгбешники не церемонятся: или выполняешь приказ,или в канаву.А пока болото карантина почти всей торговли,ждём "прорывов" в капитуляции либо хороших новостей от МВФ,что мы ещё друзья штатов.