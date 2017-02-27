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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47734774477547764777>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:56

  Serg-ik написав:так что рано вопить, что гривна и экономика упадёт из-за каких то бла-бла-бла в минске

Все патриоты в шоке,нарушается главный смысл и посыл в санкциях против государства агрессора,это то что раша ответчик по вероломному нападению и войне против Украины,а не какие-то марионетки всё начали и у нас идёт "гражданская война".
Скоро вы таким макаром договоритесь,что в Крыму была не аннексия,а "законный" референдум.

Так что лучше собирайте на квартиру Сержик и не отвлекайтесь на то,что вы совсем не тянете,последствия ссоры с МВФ и дядей Сэмом будут очень печальные,погуглите экономику Аргентины,это самый лучший и мягкий вариант,а учитывая уровень госуправления и зрадодепутанов,думаю будет намного всё печальней,можем равняться на Венесуэлу.
Так что надо было внимательно читать ДС и впитывать,он зачинал эту ветку в условиях политической турбулентности,и в нашем случае политика это краеугольный камень всех экономических фундаментов.
Так что пока ждём,возьмут ещё пару Мерсов за авнсы от рашки,заднюю уже точно не дадут ибо кгбешники не церемонятся: или выполняешь приказ,или в канаву.
А пока болото карантина почти всей торговли,ждём "прорывов" в капитуляции либо хороших новостей от МВФ,что мы ещё друзья штатов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?
Мой друг Стивен Аллан Спилберг вчера сказал: какой ужас! И выключил новости.Сегодня село солнце,завтра оно снова взойдёт.
https://citaty.info/quote/463295
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:00

  Serg-ik написав:Я не знаю что задумали в Минске. но как вариант: то, что хочет Ермак сделать,это для того, чтобы рашка вышла из процесса и из донбасса,по тихому( а как иначе)? Есть инфо, что сурков по морде получил , в прямом смысле, после провала переговоров нормандской четверки. Теперь надо валить им из донбасса и по причине падения нефти, и по причине разборок в суде по боингу. Потому выходят из процесса, подставляя ЛДНР.

Ермак у нас государственный чиновник какой страны ? Украины или России ?
Судя по твоему сообщению, то России

Уйти по-тихому из Донбасса ? Нет. По-тихому, выход РФ может быть только один - отвод всех орков, прекращение финансирования ЛДНР, выплата компенсаций Украине. С Крымом так же.

Иначе, как по-тихому уйдут, так и по-громкому обратно вернутся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:01

  холява написав:Есть кому еще работать .Есть что производить.Есть на чем ездить .И на что обратить внимание.
Підтримую
Активна частина працює і шукає виходи
Вже 2 тижні,як одне з зданих мною приміщень під магазин будматеріалів-не працює...При цьому мій орендар ,тільки сьогодні(після того як карантин продовжили ще на місяць) звернувся до мене з запитання по оренді..
Отримавши відповідь ,що поки ця катавасія-нехай сам вирішує скільки/коли/як мені платити орендної плати - сам запропонував
за березень 50%
квітень і до кінця карантину не платить оренду.але платить електроенергію/комуналку/інтернет/сміття ,але після відновлення роботи,через пів-року поговоримо про такі/сякі відшкодування втрат(моїх).
На моє запитання-як буде тримати людей - відповів що додав КВЕД торгівля побутової хімії .. і буде торгувати через віконце( а там де засіб до прання чи миття посуди-там і фарба з розчинником- пройде :D

Тобто
Спасіння утопаючих - справа рук самих утопаючих
І чим більше будемо думати і діяти позитивно - тим швидше це позитивно настане.

ПС
Недосконалість наших законоів-нівелюється необовязковістю їх повного виконання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:05

  budivelnik написав:Недосконалість наших законоів-нівелюється необовязковістю їх повного виконання.

Ничего,пару штрафов по 34000 и орендар всё кинет и убежит в Вроцлав,может ему ещё подкинете своих идей?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Тут столько про огромные депозиты рассказывают.

и что? депозиты вложены в ОВГЗ,деньги от продажи ОВГЗ отправлены на проедание в бюджет. Вернуть можно только печатным станком. Куда идёт изъятый из банка депозит? правильно, на валютный рынок, для сохранения. Отсюда спрос и рост рынка.
Банк-это дыра и пирамида. возврат возможен только за счёт новых депозитчиков, возврат за счёт возврата заёмщиками возможен в небольших количествах, поскольку у всех деньги в бизнесе и быстро их нельзя изъять. Банк идёт за рефинансом. Включается станок. растёт курс доллара
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46774 ... myslovosti

Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості

Там незначительно, но сам факт.

Что кому - а коту сметана.

Есть четко перечень тех кто не тратит, а наращивает мускулы во время развертывающегося кризиса :

Это монополии, будь то энергетические , или рознично-продовольственные, любые.

Экономическая система заточена не на средний класс и просто население, а именно на кланово-монопольные группы.

Именно поэтому Ковид страна перенесет в особо тяжелой экономической форме вотличие от основной части остального мира.

Именно они -монополии и кланы "делают нас всех - р а з о м".
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 бер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:08

  Елена8 написав:
  Striker написав:1,2. Я банками начал интересоваться только в этом году, до этого вообще не вникал как, что и к чему.
3. Я каждый день езжу на работу, даже на выходных работаю.
Какие 4%? Я поменял грн на доллары через онлайн, чтобы у меня были сбережения в твёрдой валюте, а не в бумаге. Я не ложу на депозит. В чём проблема? Я могу поменять эти доллары в грн и снять в любом банкомате. Что я теряю?

Поменять $ в гривну по драконовскому курсу установленному банком и снять в любом банкомате если банкоматы что-то будут выдавать. Снять естественно можно только с лимитами- все остальное это ваши сбережения в виртуальном виде

Почему сразу по-драконовскому. В ТАСе до покупки по 28 покупал ещё по 27.8, сейчас могу продать за эти же 27.8 у них. Ничего не теряю. И спред почти всегда адекватный, сейчас 40 коп. Снимать с Плативки Визы в любом банкомате без комиссий по 2к, десятку можно за 2-3 минуты снять. То есть, проблема только если загнется полностью сам ТАС.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:11

  somilitark написав:
  budivelnik написав:Недосконалість наших законоів-нівелюється необовязковістю їх повного виконання.
Ничего,пару штрафов по 34000 и орендар всё кинет и убежит в Вроцлав,может ему ещё подкинете своих идей?
На відміну від всьопропалістів- розумні перш ніж щось робити - думають
Поки не буде заборони(прямої) торгівлі побутовою хімією - до того часу розумні поліцейські не будуть нариватись на грубість виписуванням папірчиків з штрафами,які на раз/два будуть опротестовані судом.
+ поки у Львові буде працювати Епіцентр - до того часу поважаючий себе львівянин не буде підставляти іншого львівянина тільки тому що хтось з сьогоднішньої влади злякався протестів і вирішив закон написати таким чином,що по ньому всю державу можна на 34000 штрафанути.
Простий приклад для вас - зустрілись ви з сусідом на сходовій клітині і вже потрапили під штраф, бо відстань на сходових маршах - 1,05 м, а ви згідно закону повинні зберігати 2-3 м...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:12

  Serg-ik написав:
  холява написав:Тут столько про огромные депозиты рассказывают.

и что? депозиты вложены в ОВГЗ,деньги от продажи ОВГЗ отправлены на проедание в бюджет. Вернуть можно только печатным станком. Куда идёт изъятый из банка депозит? правильно, на валютный рынок, для сохранения. Отсюда спрос и рост рынка.
Банк-это дыра и пирамида. возврат возможен только за счёт новых депозитчиков, возврат за счёт возврата заёмщиками возможен в небольших количествах, поскольку у всех деньги в бизнесе и быстро их нельзя изъять. Банк идёт за рефинансом. Включается станок. растёт курс доллара

Сержик хватит,не надо пересказывать тут контент с сайта страна.уа.

Может почитаете про понятие кредитный портфель банков?

Что у нас банки никого кроме правительства не кредитуют,небось сами кредитками пользуетесь,а потом бредите матёрой пропагандой(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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