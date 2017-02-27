Serg-ik написав:так что рано вопить, что гривна и экономика упадёт из-за каких то бла-бла-бла в минске
Все патриоты в шоке,нарушается главный смысл и посыл в санкциях против государства агрессора,это то что раша ответчик по вероломному нападению и войне против Украины,а не какие-то марионетки всё начали и у нас идёт "гражданская война". Скоро вы таким макаром договоритесь,что в Крыму была не аннексия,а "законный" референдум.
Так что лучше собирайте на квартиру Сержик и не отвлекайтесь на то,что вы совсем не тянете,последствия ссоры с МВФ и дядей Сэмом будут очень печальные,погуглите экономику Аргентины,это самый лучший и мягкий вариант,а учитывая уровень госуправления и зрадодепутанов,думаю будет намного всё печальней,можем равняться на Венесуэлу. Так что надо было внимательно читать ДС и впитывать,он зачинал эту ветку в условиях политической турбулентности,и в нашем случае политика это краеугольный камень всех экономических фундаментов. Так что пока ждём,возьмут ещё пару Мерсов за авнсы от рашки,заднюю уже точно не дадут ибо кгбешники не церемонятся: или выполняешь приказ,или в канаву. А пока болото карантина почти всей торговли,ждём "прорывов" в капитуляции либо хороших новостей от МВФ,что мы ещё друзья штатов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Serg-ik написав:Я не знаю что задумали в Минске. но как вариант: то, что хочет Ермак сделать,это для того, чтобы рашка вышла из процесса и из донбасса,по тихому( а как иначе)? Есть инфо, что сурков по морде получил , в прямом смысле, после провала переговоров нормандской четверки. Теперь надо валить им из донбасса и по причине падения нефти, и по причине разборок в суде по боингу. Потому выходят из процесса, подставляя ЛДНР.
Ермак у нас государственный чиновник какой страны ? Украины или России ? Судя по твоему сообщению, то России
Уйти по-тихому из Донбасса ? Нет. По-тихому, выход РФ может быть только один - отвод всех орков, прекращение финансирования ЛДНР, выплата компенсаций Украине. С Крымом так же.
Иначе, как по-тихому уйдут, так и по-громкому обратно вернутся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
холява написав:Есть кому еще работать .Есть что производить.Есть на чем ездить .И на что обратить внимание.
Підтримую Активна частина працює і шукає виходи Вже 2 тижні,як одне з зданих мною приміщень під магазин будматеріалів-не працює...При цьому мій орендар ,тільки сьогодні(після того як карантин продовжили ще на місяць) звернувся до мене з запитання по оренді.. Отримавши відповідь ,що поки ця катавасія-нехай сам вирішує скільки/коли/як мені платити орендної плати - сам запропонував за березень 50% квітень і до кінця карантину не платить оренду.але платить електроенергію/комуналку/інтернет/сміття ,але після відновлення роботи,через пів-року поговоримо про такі/сякі відшкодування втрат(моїх). На моє запитання-як буде тримати людей - відповів що додав КВЕД торгівля побутової хімії .. і буде торгувати через віконце( а там де засіб до прання чи миття посуди-там і фарба з розчинником- пройде
Тобто Спасіння утопаючих - справа рук самих утопаючих І чим більше будемо думати і діяти позитивно - тим швидше це позитивно настане.
ПС Недосконалість наших законоів-нівелюється необовязковістю їх повного виконання.
холява написав:Тут столько про огромные депозиты рассказывают.
и что? депозиты вложены в ОВГЗ,деньги от продажи ОВГЗ отправлены на проедание в бюджет. Вернуть можно только печатным станком. Куда идёт изъятый из банка депозит? правильно, на валютный рынок, для сохранения. Отсюда спрос и рост рынка. Банк-это дыра и пирамида. возврат возможен только за счёт новых депозитчиков, возврат за счёт возврата заёмщиками возможен в небольших количествах, поскольку у всех деньги в бизнесе и быстро их нельзя изъять. Банк идёт за рефинансом. Включается станок. растёт курс доллара
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Striker написав:1,2. Я банками начал интересоваться только в этом году, до этого вообще не вникал как, что и к чему. 3. Я каждый день езжу на работу, даже на выходных работаю. Какие 4%? Я поменял грн на доллары через онлайн, чтобы у меня были сбережения в твёрдой валюте, а не в бумаге. Я не ложу на депозит. В чём проблема? Я могу поменять эти доллары в грн и снять в любом банкомате. Что я теряю?
Поменять $ в гривну по драконовскому курсу установленному банком и снять в любом банкомате если банкоматы что-то будут выдавать. Снять естественно можно только с лимитами- все остальное это ваши сбережения в виртуальном виде
Почему сразу по-драконовскому. В ТАСе до покупки по 28 покупал ещё по 27.8, сейчас могу продать за эти же 27.8 у них. Ничего не теряю. И спред почти всегда адекватный, сейчас 40 коп. Снимать с Плативки Визы в любом банкомате без комиссий по 2к, десятку можно за 2-3 минуты снять. То есть, проблема только если загнется полностью сам ТАС.
budivelnik написав:Недосконалість наших законоів-нівелюється необовязковістю їх повного виконання.
Ничего,пару штрафов по 34000 и орендар всё кинет и убежит в Вроцлав,может ему ещё подкинете своих идей?
На відміну від всьопропалістів- розумні перш ніж щось робити - думають Поки не буде заборони(прямої) торгівлі побутовою хімією - до того часу розумні поліцейські не будуть нариватись на грубість виписуванням папірчиків з штрафами,які на раз/два будуть опротестовані судом. + поки у Львові буде працювати Епіцентр - до того часу поважаючий себе львівянин не буде підставляти іншого львівянина тільки тому що хтось з сьогоднішньої влади злякався протестів і вирішив закон написати таким чином,що по ньому всю державу можна на 34000 штрафанути. Простий приклад для вас - зустрілись ви з сусідом на сходовій клітині і вже потрапили під штраф, бо відстань на сходових маршах - 1,05 м, а ви згідно закону повинні зберігати 2-3 м...
холява написав:Тут столько про огромные депозиты рассказывают.
и что? депозиты вложены в ОВГЗ,деньги от продажи ОВГЗ отправлены на проедание в бюджет. Вернуть можно только печатным станком. Куда идёт изъятый из банка депозит? правильно, на валютный рынок, для сохранения. Отсюда спрос и рост рынка. Банк-это дыра и пирамида. возврат возможен только за счёт новых депозитчиков, возврат за счёт возврата заёмщиками возможен в небольших количествах, поскольку у всех деньги в бизнесе и быстро их нельзя изъять. Банк идёт за рефинансом. Включается станок. растёт курс доллара
Сержик хватит,не надо пересказывать тут контент с сайта страна.уа.
Может почитаете про понятие кредитный портфель банков?
Что у нас банки никого кроме правительства не кредитуют,небось сами кредитками пользуетесь,а потом бредите матёрой пропагандой(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.