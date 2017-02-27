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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4774477547764777>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:16

  budivelnik написав:
  somilitark написав:
  budivelnik написав:Недосконалість наших законоів-нівелюється необовязковістю їх повного виконання.
Ничего,пару штрафов по 34000 и орендар всё кинет и убежит в Вроцлав,может ему ещё подкинете своих идей?
На відміну від всьопропалістів- розумні перш ніж щось робити - думають
Поки не буде заборони(прямої) торгівлі побутовою хімією - до того часу розумні поліцейські не будуть нариватись на грубість виписуванням папірчиків з штрафами,які на раз/два будуть опротестовані судом.
+ поки у Львові буде працювати Епіцентр - до того часу поважаючий себе львівянин не буде підставляти іншого львівянина тільки тому що хтось з сьогоднішньої влади злякався протестів і вирішив закон написати таким чином,що по ньому всю державу можна на 34000 штрафанути.
Простий приклад для вас - зустрілись ви з сусідом на сходовій клітині і вже потрапили під штраф, бо відстань на сходових маршах - 1,05 м, а ви згідно закону повинні зберігати 2-3 м...

Да трудно отличить мешок цемента от засобу личной гигиены.
Эпицентр не тронут,а кого ещё штрафовать как не вашего арендатора?
Вы точно имеете за плечами 50+ лет жизни в этой стране?
И я катаюсь на лифте,а не хожу по лестничным маршам,так живу высоко,тем более 2-3 метра это исключительно ваши фантазии,которые мало имеют общего с реальностью и нормативными актами(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46763 ... si-shmygal

Выстрел в ногу от Шмыгаля :)

(смешно?,нет скорее грустно ) :


Незважаючи на нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.
Незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі.

Если по простому - то денег "по Шмыгалю" в бюджете сейчас как в той пословице "как у дурака фантиков",

поэтому не надо проводить переговоры про максимально мягкую и не обременительную реструктуризацию всех долгов,
что облегчит непосильное долговое бремя и беспрецедентное начисление процентов по телу,
что подкашивает весь госбюджет в столь трудное время.

Хорошо хоть,что о варрантах на время можно забыть - там рост ВВП не светит такой, чтобы бенифициарам по варрантам что-то светило.

Особенно пикантно Шмыгаль зарисовался на фоне того,
что страховка от дефолта по Украине подскочила пока что в 2 раза
до более чем 11 % по сравнению с 2019-м.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:20

  Moneta написав:
  Grey001 написав:
  Moneta написав:... отметил в беседе со "Страной"...

Блин,а можно было с этого начать, чтоб народ зря время не терял?

можно
заходите на страницу Фурсы и читаете про экономический гений НБУ, который абсолютно правильно сжигает ЗВР :wink:


Оригинально... Если в одном дворе - грязь, надо в другом в говне ковыряться?
Срана.уа - информпомойка, независимо от существования Фурсы, или кого-то другого...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вы точно имеете за плечами 50+ лет жизни в этой стране?
Маю
Тому на будь яку дупу - є різьба з лівою нарізкою....
1 У нас не має заборони торгівлі
2 Через доставку - можна продавати все

Скажіть
а чим доставка з магазину в багажник авто-відрізняється від замовив в інтернеті-пішов отримав на новій пошті
І де в законі написано що доставка тільки через поштового оператора?
Знаєте як спасаються макдональдси (і піцерії)..Правильно - доставкою
Тепер коло макдональдса не має черги з кінцевих споживачів за гамбургерами..але черга працівників глово..які доставляють гамбургер за ріг макдональдса.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Скоро вы таким макаром договоритесь,что в Крыму была не аннексия,а "законный" референдум.

Так что лучше собирайте на квартиру Сержик и не отвлекайтесь на то,что вы совсем не тянете,последствия ссоры с МВФ и дядей Сэмом будут очень печальные,погуглите экономику Аргентины,это самый лучший и мягкий вариант,а учитывая уровень госуправления и зрадодепутанов,думаю будет намного всё печальней,можем равняться на Венесуэлу.
Так что надо было внимательно читать ДС и впитывать,он зачинал эту ветку в условиях политической турбулентности,и в нашем случае политика это краеугольный камень всех экономических фундаментов.
Так что пока ждём,возьмут ещё пару Мерсов за авнсы от рашки,

Сомик, не зарывайтесь. Вашего базарного прошлого и образования менеджера в каком-то там коммерческом ВУЗе явно маловато.
Глупо трубить про мерс Ермака, у него деньги были и год назад и три года назад на этот мерс. Он купил за свои в отличие от тех, кто покупал за государственные деньги.
Про Аргентину и ее дефолты наслышан, причины не изучал. Вы их знаете? Ситуация 1 в 1 с нашей? Поведайте, у Вас же багаж знаний.
политика это краеугольный камень всех экономических фундаментов.-это сильно. Буду читать много раз и много думать.
Ну а моём мнении о Крыме просто попрошу не фантазировать.
Если Вы такой умный, с двумя квартирами в Киеве, почему до сих пор не в депутатах, хотя бы Киевсовета?
Верю, что Ваши стоны никак не повлияют на курс, ни хорошо , ни плохо...НИКАК
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:24

budivelnik
Короче вам всё нравитцоо,это точно все такие герои до первых штрафов,удачи)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:31

Готівкові доляри таки роздали


Вітаюсь совсіма.

Сьогодні у чаті МінФіну о 12:00 зʼявилася інфа:

****************************************************
chief1
chief1
25 марта 2020, 12:00
#

Сегодня Национальный банк проведет аукцион по продаже банкам наличных долларов за безнал. Банкам будет предложено 130 млн. наличных долларов. Заявки можно подавать до 14:30. Результаты будут объявлены после 15:00
****************************************************

Цілий день шукав. Тільки ввечері зʼявилося підтвердження -

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... yoniv.html

Для себе відношу chief1 до цікавого постачальника достовірної інформації.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 25 бер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:32

  somilitark написав:budivelnik
Короче вам всё нравитцоо,это точно все такие герои до первых штрафов,удачи)))
Мені не подобається величезна кількість ждунів..
А з штрафами..Що таке 34000,якщо я щомісяця плачу 30000 податків без нагадувань...
Якщо мене сьогодні штрафануть на 34000 - завтра я документацію піджену так, що в квартал сплачу на 100 000 грн менше ніж зазвичай..

Тому
Не треба боятись власної тіні
Є правильні і необхідні рішення влади...є трошки мудельманівські
Перші треба виконувати на 100% , на другі дивитись і думати
Що краще
Коли людина замовить через пошту і
цемент пройде магазин-пошта.людина пройде дім-пошта-дім
Або ще гірше
дім-епіцентр(три пересадки маршруткою)-дім...
Де вищий шанс заразитись самому чи заразити оточуючих
Коли до мішка з цементом 500 метрів. чи 15 км на трьох маршрутках?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Сержик хватит,не надо пересказывать тут контент с сайта страна.уа.

Может почитаете про понятие кредитный портфель банков?

Что у нас банки никого кроме правительства не кредитуют,небось сами кредитками пользуетесь,а потом бредите матёрой пропагандой(((

Какой контент Страны. Это простой пример как рвётся баланс любой организции, когда пассивы-краткосрочные, а активы-долгосрочные. многие из котрых-пустые, многи из которых-не в деньгах,а в товаре, ЦБ,инвстициях и т.п.
Если Вы что-то имеете против Страны, можете изложить. Заодно дайте перечень объективных сайтов.Я понимаю, что любое СМИ можт быть гибридным, на то есть голова, я фильтрую. У нас все президенты были гибридными, кроме Зе. Зе просто сырой, гибридным не успел стать.
кстати, Финанс.уа принадлежит россиянам. Значит Вы, Сомик, пособник страны-агрессора :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:44

Реакція на продовження карантину: 23% компаній зменшуватимуть зарплату — опитування

48% компаній Європейської Бізнес Асоціації через карантин уже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів, ще 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу.

Про це свідчать результати опитування компаній, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

"Європейська Бізнес Асоціація розуміє безпрецедентність ситуації з COVID-19, яка наразі склалась у всьому світі, а також важливість запобіжних заходів задля стримання поширення вірусу та підтримки здоров’я громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14% опитаних компаній прийняли рішення про скорочення штату.

"Базуючись на результатах опитування, вже зараз реакція бізнесу на таке рішення КМУ буде наступною: 23% планують зменшувати заробітну плату працівників, 17% - скорочувати штат, ще 6% - частково закривати бізнес, при цьому 23% не планують жодного скорочення чи зменшення, а 31% шукатимуть нові ніші для розвитку", - підкреслили в Асоціації.

"Очевидно, зупинка економічної активності вже впливає як на окремі бізнеси, так і на економіку в цілому, що в перспективі може позначитись і на благополуччі населення.

А якщо жорсткі обмежувальні заходи триватимуть ще місяць, то найпесимістичніші прогнози можуть виявитись ще дуже навіть оптимістичними. Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу – його немає вже. Тому, разом з порятунком життів варто думати й про порятунок економіки", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

"Бізнес-спільнота закликає владу діяти зважено та приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірші, ніж сама пандемія, і знадобляться роки, аби її відбудувати", - йдеться у заяві.
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