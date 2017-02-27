Додано: Сер 25 бер, 2020 19:44

Реакція на продовження карантину: 23% компаній зменшуватимуть зарплату — опитування



48% компаній Європейської Бізнес Асоціації через карантин уже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів, ще 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу.



Про це свідчать результати опитування компаній, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.



"Європейська Бізнес Асоціація розуміє безпрецедентність ситуації з COVID-19, яка наразі склалась у всьому світі, а також важливість запобіжних заходів задля стримання поширення вірусу та підтримки здоров’я громадян", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 14% опитаних компаній прийняли рішення про скорочення штату.



"Базуючись на результатах опитування, вже зараз реакція бізнесу на таке рішення КМУ буде наступною: 23% планують зменшувати заробітну плату працівників, 17% - скорочувати штат, ще 6% - частково закривати бізнес, при цьому 23% не планують жодного скорочення чи зменшення, а 31% шукатимуть нові ніші для розвитку", - підкреслили в Асоціації.



"Очевидно, зупинка економічної активності вже впливає як на окремі бізнеси, так і на економіку в цілому, що в перспективі може позначитись і на благополуччі населення.



А якщо жорсткі обмежувальні заходи триватимуть ще місяць, то найпесимістичніші прогнози можуть виявитись ще дуже навіть оптимістичними. Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу – його немає вже. Тому, разом з порятунком життів варто думати й про порятунок економіки", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.



"Бізнес-спільнота закликає владу діяти зважено та приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірші, ніж сама пандемія, і знадобляться роки, аби її відбудувати", - йдеться у заяві.