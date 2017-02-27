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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4776477747784779>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:28

  Serg-ik написав:
  Libo написав:То такие россияне были, как я ватиканец. Пархатые. Просто были зачаты в России,

Донбасс, переехавший в Москву
Сергей Васильев – уроженец Горловки, известный российский бизнесмен, председатель инвестиционной группы "Русские фонды", первый инвестор одного из крупнейших российских интернет‑порталов – Рамблера.


Посмотри кто до этого файненс.уа командовал. На одни их смешные фамилии. Это вам не зашифрованные коломойские и пинчуки. А послужной список их афер?
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Окремі медбригади та тоновані вікна в палатах: київські лікарні готуються до VIP-пацієнтів
https://bihus.info/okremi-medbrygady-ta ... cziyentiv/
никто
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:35

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Востаннє редагувалось artlife в Сер 25 бер, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:37

  Libo написав:
  Serg-ik написав:
  Libo написав:То такие россияне были, как я ватиканец. Пархатые. Просто были зачаты в России,

Донбасс, переехавший в Москву
Сергей Васильев – уроженец Горловки, известный российский бизнесмен, председатель инвестиционной группы "Русские фонды", первый инвестор одного из крупнейших российских интернет‑порталов – Рамблера.


Посмотри кто до этого файненс.уа командовал. На одни их смешные фамилии. Это вам не зашифрованные коломойские и пинчуки. А послужной список их афер?
:lol: :lol: :lol:


Ну , лица Вы различаете .
Вот поговаривают , что деньги прилетели и завтра будет аукцион.
Думаете по 22-23 продавать будут или по 30-32 ?
Я еще ваш должник за Вашингтон , (встречу пыку натовку )
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:43

  холява написав:Ну , лица Вы различаете .
Вот поговаривают , что деньги прилетели и завтра будет аукцион.
Думаете по 22-23 продавать будут или по 30-32 ?
Я еще ваш должник за Вашингтон , (встречу пыку натовку )


Лица у них колоритные, палестинские, не трудно различить.
Какие аукционы сейчас? Сиди дома. Карантин.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:46

  Libo написав:То такие россияне были, как я ватиканец. Пархатые. Просто были зачаты в России, просто сейчас с паспортами США и Израиля. Сделали бизнес на приватизации в России и потом приехали повторить этот трюк в Украине. Наши пархатые их сделали и выставили вон. Нашим теперь делать некого, так они пытаются делать наш бюджет и вас гоев. Все по установкам и инструкциям Протоколов сионских мудрецов.
8) 8) 8)


Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры?
Наверное, ты им чем-то близок, антисемитский уб-людок
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:47

  shapo написав:
  Libo написав:То такие россияне были, как я ватиканец. Пархатые. Просто были зачаты в России, просто сейчас с паспортами США и Израиля. Сделали бизнес на приватизации в России и потом приехали повторить этот трюк в Украине. Наши пархатые их сделали и выставили вон. Нашим теперь делать некого, так они пытаются делать наш бюджет и вас гоев. Все по установкам и инструкциям Протоколов сионских мудрецов.
8) 8) 8)


Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры?
Наверное, ты им чем-то близок, антисемитский уб-людок


О, а вот и они. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:52

  edvardd написав:
  Libo написав:DJIA уже поднялся до 22-х тыщ на позитиве из конгресса.
Осталось отыграть 8 тыщ и взять еще 10 тыщ, обещанных Ирампом в виде бонуса у выборам.
Мой портфолио уже только -2%. Было -20%. И до этой фигни доходило до +50%. :o

индексы достигли пика и пошли вниз цель по СП500 - 1800


Чудик, что ты мелешь?! Какой пик, какие 1800?))
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:52

  shapo написав:Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры?


Как почему? Потому что у нас нет антисемитизма (с) Послышалось, привиделось, или просто вражеская пропаганда :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:53

Libo
Кончай базар.
Потер бы лучше за собой.

Вот сидим ,думаем , что же дальше будет .
Доллары привезли , торговли нет , оборота тоже.

Будут предлагать доллары всем .
Брать или не брать ?

Сегодня все дружно день закончили 28.10-28.30
холява
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