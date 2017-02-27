холява написав:Ну , лица Вы различаете . Вот поговаривают , что деньги прилетели и завтра будет аукцион. Думаете по 22-23 продавать будут или по 30-32 ? Я еще ваш должник за Вашингтон , (встречу пыку натовку )
Лица у них колоритные, палестинские, не трудно различить. Какие аукционы сейчас? Сиди дома. Карантин.
Libo написав:То такие россияне были, как я ватиканец. Пархатые. Просто были зачаты в России, просто сейчас с паспортами США и Израиля. Сделали бизнес на приватизации в России и потом приехали повторить этот трюк в Украине. Наши пархатые их сделали и выставили вон. Нашим теперь делать некого, так они пытаются делать наш бюджет и вас гоев. Все по установкам и инструкциям Протоколов сионских мудрецов.
Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры? Наверное, ты им чем-то близок, антисемитский уб-людок
Libo написав:То такие россияне были, как я ватиканец. Пархатые. Просто были зачаты в России, просто сейчас с паспортами США и Израиля. Сделали бизнес на приватизации в России и потом приехали повторить этот трюк в Украине. Наши пархатые их сделали и выставили вон. Нашим теперь делать некого, так они пытаются делать наш бюджет и вас гоев. Все по установкам и инструкциям Протоколов сионских мудрецов.
Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры? Наверное, ты им чем-то близок, антисемитский уб-людок
Libo написав:DJIA уже поднялся до 22-х тыщ на позитиве из конгресса. Осталось отыграть 8 тыщ и взять еще 10 тыщ, обещанных Ирампом в виде бонуса у выборам. Мой портфолио уже только -2%. Было -20%. И до этой фигни доходило до +50%.
индексы достигли пика и пошли вниз цель по СП500 - 1800