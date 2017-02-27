Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:02
интересно, как будем общаться на 3й месяц карантина?
edvardd
Повідомлень: 6113
З нами з: 20.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 1525 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:06
edvardd написав:
интересно, как будем общаться на 3й месяц карантина?
Нормально будем общаться.
Некоторым пар выпустить нужно.
Некоторым поругаться .
Ну есть что и в шлеме с алюминиевой фольги. завязанным под носом ,пишут романы .
Всех прочитаем .На то он и форум .
холява
2
Повідомлень: 2688
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2318 раз.
Подякували: 2209 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:10
edvardd написав:
интересно, как будем общаться на 3й месяц карантина?
У меня половина страницы светятся сообщения из черного списка)) Прикольно))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37584
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3608 раз.
Подякували: 9520 раз.
Профіль
47
13
2
1
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:23
shapo написав:
Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры?
Наверное, ты им чем-то близок, антисемитский уб-людок
а что ты украинофоб делаешь на украинском ресурсе?
unicdima
Повідомлень: 83
З нами з: 10.06.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:24
по валюте, думаю уйдём в укрепительный боковик...до мая...
Посол Великобритании в Венгрии умер от коронавируса.Ему было 37 лет.
купил прикольную штуку пульсоксиметр, меряет пульс и насыщение крови кислородом, задержал дыхание на 2 минуты- понижается...если умер-пищит (не проверял)...
edvardd
Повідомлень: 6113
З нами з: 20.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 1525 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6865
1531440
Сер 25 бер, 2020 13:16 ЛОБ
389
75728
17259
2172294