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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4776477747784779

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:02

интересно, как будем общаться на 3й месяц карантина?
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:06

  edvardd написав:интересно, как будем общаться на 3й месяц карантина?


Нормально будем общаться.
Некоторым пар выпустить нужно.
Некоторым поругаться .
Ну есть что и в шлеме с алюминиевой фольги. завязанным под носом ,пишут романы .
Всех прочитаем .На то он и форум .
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:10

  edvardd написав:интересно, как будем общаться на 3й месяц карантина?


У меня половина страницы светятся сообщения из черного списка)) Прикольно))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:23

  shapo написав:Почему такое дерьмо как ты здесь терпят модеры?
Наверное, ты им чем-то близок, антисемитский уб-людок

а что ты украинофоб делаешь на украинском ресурсе?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:24

по валюте, думаю уйдём в укрепительный боковик...до мая...

Посол Великобритании в Венгрии умер от коронавируса.Ему было 37 лет.
купил прикольную штуку пульсоксиметр, меряет пульс и насыщение крови кислородом, задержал дыхание на 2 минуты- понижается...если умер-пищит (не проверял)...
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edvardd
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