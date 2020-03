Додано: Сер 25 бер, 2020 21:58

холява написав: На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки " На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "

Ну, карантин же ж. Краще: "станемо пліч-о-пліч" або "лікоть до ліктя". В масках бажано, якщо є в когось. Ну, карантин же ж. Краще: "станемо пліч-о-пліч" або "лікоть до ліктя". В масках бажано, якщо є в когось.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell