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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47774778477947804781>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:37

  холява написав:edvardd
Сообщения про смерть , самые актуальные.

можно подзаработать: Daily Star - Авиакомпания обещает заплатить пассажирам 7000 фунтов, если они словят coronavirus на рейсах
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:37

  Libo написав:DJIA уже поднялся до 22-х тыщ на позитиве из конгресса.
Осталось отыграть 8 тыщ и взять еще 10 тыщ, обещанных Ирампом в виде бонуса у выборам.
Мой портфолио уже только -2%. Было -20%. И до этой фигни доходило до +50%. :o

Ирампа в утиль!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:39

  Leks написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:DJIA уже поднялся до 22-х тыщ на позитиве из конгресса.
Осталось отыграть 8 тыщ и взять еще 10 тыщ, обещанных Ирампом в виде бонуса у выборам.
Мой портфолио уже только -2%. Было -20%. И до этой фигни доходило до +50%. :o

индексы достигли пика и пошли вниз цель по СП500 - 1800


Чудик, что ты мелешь?! Какой пик, какие 1800?))

По Фрейду,гг, там ему и быть!:)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:39

  pesikot написав:
  freeze написав:
Я живу достаточно давно, поэтому представляю, что цифра 155 миллиардов взята с потолка, примерно как с КАМАЗами Януковича.
То что Беня как и все крупные бизнесмены, что то подворовывал, это не подлежит сомнению, я про сумму, которая явно не в адеквате.

Коллега freeze, вы у нас такой специалист во всем, следите за войной в Сирии каждый день.
Точно знаете, кто убил Шеремета и сколько дел может быть заведено на Рожкову. НО ...

155 ярдов бумаги - это цифра докапитализации Привата из-за норм резервирования по кредитам, выданным фирмам, которые аффелированы с владельцами Приватом

Это не украденные деньги, хотя и украли немало. Через Бубочку 41 лимон зелени вывели
А дыра в бюджете Привата.
Или в короткий срок необходимо внести 155 ярдов бумаги, потому что надо следовать правилам. Или завалить банк, а с ним и всю БС Украины

Или национализировать Приват. Влить гос.денег в банк

Но Бабушка хочет банк обратно и вы информационно этому способствуете. Но не хочет возвращать 155 ярдов зелени. Приватизации прибыли, национализация убытков

Именно поэтому, у МВФ на первом месте - антиколомойский закон

Звинуватив колегу у тому, що той має свою думку на різні питання, сам намолов з три короба і не відмітив, що теж вважає себе спецом у всіх питаннях, ну і щоб повністю переконати всіх, що пише шо хоче, все рівно цей брєд ніхто не перевіряє, то видав, що якась бабушка не хоче повертати 155 ярдів ЗЕЛЕНІ!!! А, хто ж захоче таку космічну суму повертати??!!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:49

  asti написав:
  flyman написав:
  AU20 написав:вот про это и хотел спросить
беня кругом рассказывает, образно, про то, что сначала всё было ок и по правилам у него всего хватало. умники посмотрели и правила поменяли. трошкы. беня напрягся, но требования выполнил. умники опять посмотрели, беня не колется, упирается и поменяли правила просто космически. беня сказал "а ху... вам не ридный батько?" и "увидемся в суде"
меня бентежить вопрос почему возврату взад протестует МВФ если весь этот кипешь наводила лера с прохом?
значить Бєня і там добряче хлопцям із МВФ нашкодив (поліз з своїм уставом в чужий монастир).
Та Беня не хлопцям з МВФ, а всем нам нашкодыв и продолжает шкодыть, цокольный вы наш! :) :)

Ну не можуть же всі як Петро Олексійович лише добро приносити! Ось сьогодні пишуть, що люди Порошенка продали газові скважини по ціні в 60 разів дорожче ніж купили у держави... А, так да це ж Бєня все розікрав!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:52

БАНКОВСКАЯ КОРОНА ВИРУСА

25 марта 2020
Александр КИРШ

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https://glavnoe.ua/articles/a12818-bankovskaja-korona-virusa
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:56

Бакс по 8 завезли.

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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:58

  холява написав:На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "

Ну, карантин же ж. Краще: "станемо пліч-о-пліч" або "лікоть до ліктя". В масках бажано, якщо є в когось.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:00

  ruvex написав:Зображення
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Получилось прикупить? :mrgreen: В моб приложении 28.25 - туда не завезли)))
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:02

  zРадио написав:Получилось прикупить? :mrgreen: В моб приложении 28.25 - туда не завезли)))

Нет, в мобильном убрали уже. Но было и там. :mrgreen:
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Black Jack - White Business
ruvex
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