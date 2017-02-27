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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:37
холява написав:edvardd
Сообщения про смерть , самые актуальные.
можно подзаработать: Daily Star - Авиакомпания обещает заплатить пассажирам 7000 фунтов, если они словят coronavirus на рейсах
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:37
Libo написав:
DJIA уже поднялся до 22-х тыщ на позитиве из конгресса.
Осталось отыграть 8 тыщ и взять еще 10 тыщ, обещанных Ирампом в виде бонуса у выборам.
Мой портфолио уже только -2%. Было -20%. И до этой фигни доходило до +50%.
Ирампа в утиль!
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:39
Leks написав: edvardd написав: Libo написав:
DJIA уже поднялся до 22-х тыщ на позитиве из конгресса.
Осталось отыграть 8 тыщ и взять еще 10 тыщ, обещанных Ирампом в виде бонуса у выборам.
Мой портфолио уже только -2%. Было -20%. И до этой фигни доходило до +50%.
индексы достигли пика и пошли вниз цель по СП500 - 1800
Чудик, что ты мелешь?! Какой пик, какие 1800?))
По Фрейду,гг, там ему и быть!:)
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:39
pesikot написав: freeze написав:
Я живу достаточно давно, поэтому представляю, что цифра 155 миллиардов взята с потолка, примерно как с КАМАЗами Януковича.
То что Беня как и все крупные бизнесмены, что то подворовывал, это не подлежит сомнению, я про сумму, которая явно не в адеквате.
Коллега freeze
, вы у нас такой специалист во всем, следите за войной в Сирии каждый день.
Точно знаете, кто убил Шеремета и сколько дел может быть заведено на Рожкову. НО ...
155 ярдов бумаги - это цифра докапитализации Привата из-за норм резервирования по кредитам, выданным фирмам, которые аффелированы с владельцами Приватом
Это не украденные деньги, хотя и украли немало. Через Бубочку 41 лимон зелени вывели
А дыра в бюджете Привата.
Или в короткий срок необходимо внести 155 ярдов бумаги, потому что надо следовать правилам. Или завалить банк, а с ним и всю БС Украины
Или национализировать Приват. Влить гос.денег в банк
Но Бабушка хочет банк обратно и вы информационно этому способствуете. Но не хочет возвращать 155 ярдов зелени. Приватизации прибыли, национализация убытков
Именно поэтому, у МВФ на первом месте - антиколомойский закон
Звинуватив колегу у тому, що той має свою думку на різні питання, сам намолов з три короба і не відмітив, що теж вважає себе спецом у всіх питаннях, ну і щоб повністю переконати всіх, що пише шо хоче, все рівно цей брєд ніхто не перевіряє, то видав, що якась бабушка не хоче повертати 155 ярдів ЗЕЛЕНІ!!! А, хто ж захоче таку космічну суму повертати??!!
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:49
asti написав: flyman написав: AU20 написав:
вот про это и хотел спросить
беня кругом рассказывает, образно, про то, что сначала всё было ок и по правилам у него всего хватало. умники посмотрели и правила поменяли. трошкы. беня напрягся, но требования выполнил. умники опять посмотрели, беня не колется, упирается и поменяли правила просто космически. беня сказал "а ху... вам не ридный батько?" и "увидемся в суде"
меня бентежить вопрос почему возврату взад протестует МВФ если весь этот кипешь наводила лера с прохом?
значить Бєня і там добряче хлопцям із МВФ нашкодив (поліз з своїм уставом в чужий монастир).
Та Беня не хлопцям з МВФ, а всем нам нашкодыв и продолжает шкодыть, цокольный вы наш!
Ну не можуть же всі як Петро Олексійович лише добро приносити! Ось сьогодні пишуть, що люди Порошенка продали газові скважини по ціні в 60 разів дорожче ніж купили у держави... А, так да це ж Бєня все розікрав!
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:52
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:56
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:58
холява написав:
На финансах можно ветку сделать -"Если мы все в дерьме , то давайте все возьмемся за руки "
Ну, карантин же ж. Краще: "станемо пліч-о-пліч" або "лікоть до ліктя". В масках бажано, якщо є в когось.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:00
Получилось прикупить?
В моб приложении 28.25 - туда не завезли)))
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:02
zРадио написав:
Получилось прикупить?
В моб приложении 28.25 - туда не завезли)))
Нет, в мобильном убрали уже. Но было и там.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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