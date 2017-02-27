pesikot написав:

freeze написав:

Я живу достаточно давно, поэтому представляю, что цифра 155 миллиардов взята с потолка, примерно как с КАМАЗами Януковича.

То что Беня как и все крупные бизнесмены, что то подворовывал, это не подлежит сомнению, я про сумму, которая явно не в адеквате. Я живу достаточно давно, поэтому представляю, что цифра 155 миллиардов взята с потолка, примерно как с КАМАЗами Януковича.То что Беня как и все крупные бизнесмены, что то подворовывал, это не подлежит сомнению, я про сумму, которая явно не в адеквате.

Коллега, вы у нас такой специалист во всем, следите за войной в Сирии каждый день.Точно знаете, кто убил Шеремета и сколько дел может быть заведено на Рожкову. НО ...155 ярдов бумаги - это цифра докапитализации Привата из-за норм резервирования по кредитам, выданным фирмам, которые аффелированы с владельцами ПриватомЭто не украденные деньги, хотя и украли немало. Через Бубочку 41 лимон зелени вывелиА дыра в бюджете Привата.Или в короткий срок необходимо внести 155 ярдов бумаги, потому что надо следовать правилам. Или завалить банк, а с ним и всю БС УкраиныИли национализировать Приват. Влить гос.денег в банкНо Бабушка хочет банк обратно и вы информационно этому способствуете. Но не хочет возвращать 155 ярдов зелени. Приватизации прибыли, национализация убытковИменно поэтому, у МВФ на первом месте - антиколомойский закон