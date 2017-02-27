Виглядає на те, що президент з рештою слуг зрозумів, що введення надзвичайного стану розвалить економіку за кілька тижнів (враховуючи діючий результат карантину). Результат для них буде передбачуваний - знесуть як завгара за пару днів. Під шумок можуть і ахметок-пінчуків-бенів підчистити... Тому, на погіршення наврядче підуть. Падіння імпорту уже відчутне на обидвох валютних ринках. Попиту на валюту майже немає від цих гравців. Спекулянти також заспокоїлися - ліквідність з банків активно виходить. ПДВ, враховуючи стан бюджету, особливо немає чим відшкодовувати. Отже, негативу для курсу поки не видно. Продовження теперішнього стану справ з повільною смертю імпорту уже позитив. Виглядає на те, що необхідність співпраці з МВF дійшла до більщості ВР, КМ, ОП і кількох олігархів. Прийняття антибенівського закону в суботу на стадіоні (погода сприяє) може стати серйозним поштовхом для корекції в район 27 (а на готівці, можливо, і до 26,8)... Ще одним позитивом для країни і курсу є і та велика кількість недоолігархів-мажорів різного калібру, які заразилися в різних куршевелях-єгптах-балі...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Так это курсы в материнском отделении,просто запятую надо поставить после второго знака и всё будет сходиться,продажа убля по 82.5 за настоящие деньги.
п.с. мне нравятся допысувачи в стиле Алекса,все аргументы за укрепляж,но вечером дружно приём в столице стал по 28.15,а продажа от 28.20,это идём на 26.90??? Или всё таки не в ту сторону надо идти в ревальвации?
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 25 бер, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
AU20 написав:вот про это и хотел спросить беня кругом рассказывает, образно, про то, что сначала всё было ок и по правилам у него всего хватало. умники посмотрели и правила поменяли. трошкы. беня напрягся, но требования выполнил. умники опять посмотрели, беня не колется, упирается и поменяли правила просто космически. беня сказал "а ху... вам не ридный батько?" и "увидемся в суде" меня бентежить вопрос почему возврату взад протестует МВФ если весь этот кипешь наводила лера с прохом?
значить Бєня і там добряче хлопцям із МВФ нашкодив (поліз з своїм уставом в чужий монастир).
Та Беня не хлопцям з МВФ, а всем нам нашкодыв и продолжает шкодыть, цокольный вы наш!
Ну не можуть же всі як Петро Олексійович лише добро приносити! Ось сьогодні пишуть, що люди Порошенка продали газові скважини по ціні в 60 разів дорожче ніж купили у держави... А, так да це ж Бєня все розікрав! #### Але МВФ не наполягає на антипетіному законі, і справ нема у різних юрисдикціях проти нього.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
orest написав:Виглядає на те, що президент з рештою слуг зрозумів, що введення надзвичайного стану розвалить економіку за кілька тижнів (враховуючи діючий результат карантину). Результат для них буде передбачуваний - знесуть як завгара за пару днів. Під шумок можуть і ахметок-пінчуків-бенів підчистити... Тому, на погіршення наврядче підуть. Падіння імпорту уже відчутне на обидвох валютних ринках. Попиту на валюту майже немає від цих гравців. Спекулянти також заспокоїлися - ліквідність з банків активно виходить. ПДВ, враховуючи стан бюджету, особливо немає чим відшкодовувати. Отже, негативу для курсу поки не видно. Продовження теперішнього стану справ з повільною смертю імпорту уже позитив. Виглядає на те, що необхідність співпраці з МВF дійшла до більщості ВР, КМ, ОП і кількох олігархів. Прийняття антибенівського закону в суботу на стадіоні (погода сприяє) може стати серйозним поштовхом для корекції в район 27 (а на готівці, можливо, і до 26,8)... Ще одним позитивом для країни і курсу є і та велика кількість недоолігархів-мажорів різного калібру, які заразилися в різних куршевелях-єгптах-балі...
Не будет антибеневского закона.Внесут с поправками.Пункт первый-по решению суда компенсируем 2 ярда,пукт 2-смотри пункт первый.Не будь наивным.Идём к дефолту.Сам не хочу,но ему быть.