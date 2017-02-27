Додано: Сер 25 бер, 2020 22:12

Виглядає на те, що президент з рештою слуг зрозумів, що введення надзвичайного стану розвалить економіку за кілька тижнів (враховуючи діючий результат карантину). Результат для них буде передбачуваний - знесуть як завгара за пару днів. Під шумок можуть і ахметок-пінчуків-бенів підчистити... Тому, на погіршення наврядче підуть.

Падіння імпорту уже відчутне на обидвох валютних ринках. Попиту на валюту майже немає від цих гравців. Спекулянти також заспокоїлися - ліквідність з банків активно виходить. ПДВ, враховуючи стан бюджету, особливо немає чим відшкодовувати.

Отже, негативу для курсу поки не видно.

Продовження теперішнього стану справ з повільною смертю імпорту уже позитив. Виглядає на те, що необхідність співпраці з МВF дійшла до більщості ВР, КМ, ОП і кількох олігархів. Прийняття антибенівського закону в суботу на стадіоні (погода сприяє) може стати серйозним поштовхом для корекції в район 27 (а на готівці, можливо, і до 26,8)...

Ще одним позитивом для країни і курсу є і та велика кількість недоолігархів-мажорів різного калібру, які заразилися в різних куршевелях-єгптах-балі...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.