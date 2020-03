Додано: Сер 25 бер, 2020 22:19



asti написав: flyman написав: AU20 написав: вот про это и хотел спросить

беня кругом рассказывает, образно, про то, что сначала всё было ок и по правилам у него всего хватало. умники посмотрели и правила поменяли. трошкы. беня напрягся, но требования выполнил. умники опять посмотрели, беня не колется, упирается и поменяли правила просто космически. беня сказал "а ху... вам не ридный батько?" и "увидемся в суде"

меня бентежить вопрос почему возврату взад протестует МВФ если весь этот кипешь наводила лера с прохом? вот про это и хотел спросить

значить Бєня і там добряче хлопцям із МВФ нашкодив (поліз з своїм уставом в чужий монастир).

Та Беня не хлопцям з МВФ, а всем нам нашкодыв и продолжает шкодыть, цокольный вы наш!

Ну не можуть же всі як Петро Олексійович лише добро приносити! Ось сьогодні пишуть, що люди Порошенка продали газові скважини по ціні в 60 разів дорожче ніж купили у держави... А, так да це ж Бєня все розікрав!

Але МВФ не наполягає на антипетіному законі, і справ нема у різних юрисдикціях проти нього.

