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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4778477947804781>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:05

  ruvex написав:
  zРадио написав:Получилось прикупить? :mrgreen: В моб приложении 28.25 - туда не завезли)))

Нет, в мобильном убрали уже. Но было и там. :mrgreen:

Кстати, еще утром и днем Альфа продавала по 28.10. Сейчас подтянулась к Привату.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виглядає на те, що президент з рештою слуг зрозумів, що введення надзвичайного стану розвалить економіку за кілька тижнів (враховуючи діючий результат карантину). Результат для них буде передбачуваний - знесуть як завгара за пару днів. Під шумок можуть і ахметок-пінчуків-бенів підчистити... Тому, на погіршення наврядче підуть.
Падіння імпорту уже відчутне на обидвох валютних ринках. Попиту на валюту майже немає від цих гравців. Спекулянти також заспокоїлися - ліквідність з банків активно виходить. ПДВ, враховуючи стан бюджету, особливо немає чим відшкодовувати.
Отже, негативу для курсу поки не видно.
Продовження теперішнього стану справ з повільною смертю імпорту уже позитив. Виглядає на те, що необхідність співпраці з МВF дійшла до більщості ВР, КМ, ОП і кількох олігархів. Прийняття антибенівського закону в суботу на стадіоні (погода сприяє) може стати серйозним поштовхом для корекції в район 27 (а на готівці, можливо, і до 26,8)...
Ще одним позитивом для країни і курсу є і та велика кількість недоолігархів-мажорів різного калібру, які заразилися в різних куршевелях-єгптах-балі...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:14

  ruvex написав:Зображення
https://alfabank.ua/ru

Так это курсы в материнском отделении,просто запятую надо поставить после второго знака и всё будет сходиться,продажа убля по 82.5 за настоящие деньги.

п.с. мне нравятся допысувачи в стиле Алекса,все аргументы за укрепляж,но вечером дружно приём в столице стал по 28.15,а продажа от 28.20,это идём на 26.90???
Или всё таки не в ту сторону надо идти в ревальвации? :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 25 бер, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:19

quote="4916158:Qwerty"
  asti написав:
  flyman написав:
  AU20 написав:вот про это и хотел спросить
беня кругом рассказывает, образно, про то, что сначала всё было ок и по правилам у него всего хватало. умники посмотрели и правила поменяли. трошкы. беня напрягся, но требования выполнил. умники опять посмотрели, беня не колется, упирается и поменяли правила просто космически. беня сказал "а ху... вам не ридный батько?" и "увидемся в суде"
меня бентежить вопрос почему возврату взад протестует МВФ если весь этот кипешь наводила лера с прохом?
значить Бєня і там добряче хлопцям із МВФ нашкодив (поліз з своїм уставом в чужий монастир).
Та Беня не хлопцям з МВФ, а всем нам нашкодыв и продолжает шкодыть, цокольный вы наш! :) :)

Ну не можуть же всі як Петро Олексійович лише добро приносити! Ось сьогодні пишуть, що люди Порошенка продали газові скважини по ціні в 60 разів дорожче ніж купили у держави... А, так да це ж Бєня все розікрав!
####
Але МВФ не наполягає на антипетіному законі, і справ нема у різних юрисдикціях проти нього.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:22

  Автор77 написав:Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?

Еще не Ж, но к этому активно движутся.
  Автор77 написав:Гривной отдают любые суммы ?

Ага, щас. Сегодня Укрсиб ввел ограничение: 5000 на нос, как из банкомата, так и в кассе.
  Автор77 написав:Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?

У меня в этом месте вообще истерика началась. Ознакомьтесь для начала.

  Автор77 написав:Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно.
Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых.

Это только начало.

  Автор77 написав:Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада.

Да все Вы понимаете :) Шутить изволите...

Но при всем, при этом - это как раз мы уже проходили.

  Автор77 написав:Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться.

Без комментариев. Даже у Алекса2006 есть долларовый депозит. А чем остальные хуже?
Востаннє редагувалось Искатель в Сер 25 бер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:23

  orest написав:Виглядає на те, що президент з рештою слуг зрозумів, що введення надзвичайного стану розвалить економіку за кілька тижнів (враховуючи діючий результат карантину). Результат для них буде передбачуваний - знесуть як завгара за пару днів. Під шумок можуть і ахметок-пінчуків-бенів підчистити... Тому, на погіршення наврядче підуть.
Падіння імпорту уже відчутне на обидвох валютних ринках. Попиту на валюту майже немає від цих гравців. Спекулянти також заспокоїлися - ліквідність з банків активно виходить. ПДВ, враховуючи стан бюджету, особливо немає чим відшкодовувати.
Отже, негативу для курсу поки не видно.
Продовження теперішнього стану справ з повільною смертю імпорту уже позитив. Виглядає на те, що необхідність співпраці з МВF дійшла до більщості ВР, КМ, ОП і кількох олігархів. Прийняття антибенівського закону в суботу на стадіоні (погода сприяє) може стати серйозним поштовхом для корекції в район 27 (а на готівці, можливо, і до 26,8)...
Ще одним позитивом для країни і курсу є і та велика кількість недоолігархів-мажорів різного калібру, які заразилися в різних куршевелях-єгптах-балі...
Не будет антибеневского закона.Внесут с поправками.Пункт первый-по решению суда компенсируем 2 ярда,пукт 2-смотри пункт первый.Не будь наивным.Идём к дефолту.Сам не хочу,но ему быть.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:29

  edvardd написав:
Посол Великобритании в Венгрии умер от коронавируса.Ему было 37 лет.


Сегодня умер сотрудник штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне. 26 лет.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:30

orest Зри в корень.Ситуация патовая.Курс-это вторично.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:31

Приват угорает ))
Грубо 1% в $ и цельных 0,01%!!! В Евро)))))
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:31

  Libo написав:
  edvardd написав:
Посол Великобритании в Венгрии умер от коронавируса.Ему было 37 лет.


Сегодня умер сотрудник штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне. 26 лет.

Не нагнетай.
Дед Мороз
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