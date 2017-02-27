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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4778477947804781>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:48

  Искатель написав:
  Автор77 написав:Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?

Еще не Ж, но к этому активно движутся.
  Автор77 написав:Гривной отдают любые суммы ?

Ага, щас. Сегодня Укрсиб ввел ограничение: 5000 на нос, как из банкомата, так и в кассе.
  Автор77 написав:Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?

У меня в этом месте вообще истерика началась. Ознакомьтесь для начала.

  Автор77 написав:Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно.
Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых.

Это только начало.

  Автор77 написав:Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада.

Да все Вы понимаете :) Шутить изволите...

Но при всем, при этом - это как раз мы уже проходили.

  Автор77 написав:Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться.

Без комментариев. Даже у Алекса2006 есть долларовый депозит. А чем остальные хуже?



Благодарю.
Нет просто задал такой вопрос вполне серьезно, так как не знаком с ситуацией ,а интересно.

Насчет гривны понял, что только Укрсиб ограничение ввел, а так выдают очевидно?

Насчет доллара, понял, нала надо будет очень много, и желательно конскими порциями.

Будет интересно,если участники форума будут и далее делиться инфо с банков - гривна и валюта, состояние.


А так да, раскачали они лодку с истерией карантина.

Нет,ну понятно,что какие-то меры надо было вводить,только с умом - метро там и закрытие всего подряд, надо было точечно - рынки ввиду антисанитарии, кафе с ресторациями и тому подобное, не надо было грохать мебельные салоны, или салоны с ювелиркой и тому подобное.

Чел хотел мебель,или колечко в подарок купить, а теперь пойдет и купит вечнозеленый.

Все просто как дважды два.

Просто диверсанты, тупо содрали итальянско-испанскую модель реакции и все,
но там же менталитет - обнимашки-компашки-кафешки, нам это совсем не подходит.

Тем более у них плечо есть в виде ЕС.

Наше плечо - это раздолбанная олигархическая экономика да население, которое в основном скоро зубы на полку положить может.

Тоже думаю,что они не смогут справиться с валом безработицы и банкротствами части предприятий, также инфо с банковской сферы мне интересно так как хочу понять - дойдет ли до ограничений, которые могут потянуть по цепочке еще больше ограничений.

И еще, тут на форуме рекомендовали штатовский фильм 2011 года "Вирус", или на иных источниках он называется "Заражение", посмотрел сегодня, также рекомендую всем - качественный и актуальный на тему дня продукт, очень многое - как в зеркале сегодняшнего дня.
Массу впечатлений от просмотра и американский знак качества -гарантирую.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:52

  yarick26 написав:Приват угорает ))
Грубо 1% в $ и цельных 0,01%!!! В Евро)))))



Проснулись ? Эти ставки более месяца уже. С 18 февраля.
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... 1585169524
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:02

  livemotion написав:
  Nazarkino написав:головною проблемою на сьогоднішній день для гривні це вже не панічний стан хто від фейковіросу,а хто від обвалосвітобірж,а як поведуть саме пересічні із закінченням депозитів.Ось тут буде і інтрига :roll:

у знакомой закончился депозит в баксах, в банке не баксы отдают, сказали только в гривне по курсу. Сняла в гривнах, пошла на рынок, купила баксы с рук, потеряв около 80% профита депозита и положила под матрац. Не спрашивайте зачем

Зачем, спрашивать никто и не будет, но непонятно поведение с рынком. Кинут и фамилию не спросят. Да и смысл. В обменниках сейчас курс, практически, как на черном рынке. Сегодня, видел, светили 28.10 продажу.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:ВИРУС КОСИТ ВСЕХ!
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:19

  zzzzzz написав:Тесты привезли.

Підтверджено 145 випадків COVID-19
(станом на 22:30 25 березня)

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.

Випадки виявлено:
Вінницька обл.— 1 протягом доби;
Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;
Дніпропетровська обл. — 2;
Донецька обл. — 1;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
Київ — 34, з них 3 протягом доби;
Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
Луганська обл. — 1 протягом доби;
Львівська обл. — 2;
Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
Херсонська обл. — 1 протягом доби;
Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;

Усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Один пацієнт вже одужав, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.


Зображення

В Житомирській обл. де померла бабка в Радомишлі, всього 2 заражених.
Не вірю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:21

flyman

а на Закарпатье НОЛЬ, там же транзит ого-го был до закрытия границы.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:30

Да дичь это все
На самом деле картина гораздо «красочнее»
И то, это быстрые тесты, они не очень отображают
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Тоже думаю,что они не смогут справиться с валом безработицы и банкротствами части предприятий, также инфо с банковской сферы мне интересно так как хочу понять - дойдет ли до ограничений, которые могут потянуть по цепочке еще больше ограничений.

На данный момент видны попытки убрать лишние ограничения, введенные впопыхах, приведя их набор к более разумному виду.
Сегодня в прессу попала еще не опубликованная постанова кабмина, согласно которой в перечень магазинов, которым разрешено работать, внесли зоомагазины и все, что связано с земледелием. Разрешена работа разнопрофильных мастерских, включая СТО. Уточнено ограничение на количество пассажиров в транспорте - теперь это половина сидячих мест, что разумно.
https://korrespondent.net/ukraine/4209221-kabmyn-yzmenyl-karantynnye-pravyla-proezda
Надеюсь, что работа по поиску баланса между эффективностью карантина и работой бизнеса будет продолжена.
Если не ставить себе целью ругать все, что делают неугодные политики, можно заметить и разумное зерно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:49

Сегодня уже открыто на ПФТС начали выставлять заявки на продажу не по адресным заявкам, а все по безадресным.

Самая высокая доходность была по 5-леткам 18%, лот стоял 10 тыс ОВГЗ-204150 ( купили всего 382

По годовым ( 200174 ) и трехлеткам ( 201255 ) предлагали к свободной продажи по 15% , лоты по 9000 ОВГЗ.

АСТИ, ну что вы, успели продать, или уже забили ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:08

Сегодня на бирже уже появилось открытое предложение 5-летних ОВГЗ с доходностью 18%

Лот был на 10 тыс облигаций.Но покупать можно сколько захочешь.

Для сравнения евробонды Украины тоже 5-летки, сегодня под 10% , вчера были под 14% .

Сегодня цены отскочили на фоне внешнего позитива.
Живите своим умом!
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