Автор77 написав:Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?
Еще не Ж, но к этому активно движутся.
Автор77 написав:Гривной отдают любые суммы ?
Ага, щас. Сегодня Укрсиб ввел ограничение: 5000 на нос, как из банкомата, так и в кассе.
Автор77 написав:Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?
У меня в этом месте вообще истерика началась. Ознакомьтесь для начала.
Автор77 написав:Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно. Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых.
Это только начало.
Автор77 написав:Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада.
Да все Вы понимаете Шутить изволите...
Но при всем, при этом - это как раз мы уже проходили.
Автор77 написав:Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться.
Без комментариев. Даже у Алекса2006 есть долларовый депозит. А чем остальные хуже?
Благодарю. Нет просто задал такой вопрос вполне серьезно, так как не знаком с ситуацией ,а интересно.
Насчет гривны понял, что только Укрсиб ограничение ввел, а так выдают очевидно?
Насчет доллара, понял, нала надо будет очень много, и желательно конскими порциями.
Будет интересно,если участники форума будут и далее делиться инфо с банков - гривна и валюта, состояние.
А так да, раскачали они лодку с истерией карантина.
Нет,ну понятно,что какие-то меры надо было вводить,только с умом - метро там и закрытие всего подряд, надо было точечно - рынки ввиду антисанитарии, кафе с ресторациями и тому подобное, не надо было грохать мебельные салоны, или салоны с ювелиркой и тому подобное.
Чел хотел мебель,или колечко в подарок купить, а теперь пойдет и купит вечнозеленый.
Все просто как дважды два.
Просто диверсанты, тупо содрали итальянско-испанскую модель реакции и все, но там же менталитет - обнимашки-компашки-кафешки, нам это совсем не подходит.
Тем более у них плечо есть в виде ЕС.
Наше плечо - это раздолбанная олигархическая экономика да население, которое в основном скоро зубы на полку положить может.
Тоже думаю,что они не смогут справиться с валом безработицы и банкротствами части предприятий, также инфо с банковской сферы мне интересно так как хочу понять - дойдет ли до ограничений, которые могут потянуть по цепочке еще больше ограничений.
И еще, тут на форуме рекомендовали штатовский фильм 2011 года "Вирус", или на иных источниках он называется "Заражение", посмотрел сегодня, также рекомендую всем - качественный и актуальный на тему дня продукт, очень многое - как в зеркале сегодняшнего дня. Массу впечатлений от просмотра и американский знак качества -гарантирую.
Nazarkino написав:головною проблемою на сьогоднішній день для гривні це вже не панічний стан хто від фейковіросу,а хто від обвалосвітобірж,а як поведуть саме пересічні із закінченням депозитів.Ось тут буде і інтрига
у знакомой закончился депозит в баксах, в банке не баксы отдают, сказали только в гривне по курсу. Сняла в гривнах, пошла на рынок, купила баксы с рук, потеряв около 80% профита депозита и положила под матрац. Не спрашивайте зачем
Зачем, спрашивать никто и не будет, но непонятно поведение с рынком. Кинут и фамилию не спросят. Да и смысл. В обменниках сейчас курс, практически, как на черном рынке. Сегодня, видел, светили 28.10 продажу.
Підтверджено 145 випадків COVID-19 (станом на 22:30 25 березня)
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.
Випадки виявлено: Вінницька обл.— 1 протягом доби; Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби; Дніпропетровська обл. — 2; Донецька обл. — 1; Житомирська обл. — 2 (1 летальний); Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби; Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних); Київ — 34, з них 3 протягом доби; Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби; Луганська обл. — 1 протягом доби; Львівська обл. — 2; Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби; Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний); Херсонська обл. — 1 протягом доби; Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби; Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;
Усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Один пацієнт вже одужав, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
В Житомирській обл. де померла бабка в Радомишлі, всього 2 заражених. Не вірю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Автор77 написав:Тоже думаю,что они не смогут справиться с валом безработицы и банкротствами части предприятий, также инфо с банковской сферы мне интересно так как хочу понять - дойдет ли до ограничений, которые могут потянуть по цепочке еще больше ограничений.
На данный момент видны попытки убрать лишние ограничения, введенные впопыхах, приведя их набор к более разумному виду. Сегодня в прессу попала еще не опубликованная постанова кабмина, согласно которой в перечень магазинов, которым разрешено работать, внесли зоомагазины и все, что связано с земледелием. Разрешена работа разнопрофильных мастерских, включая СТО. Уточнено ограничение на количество пассажиров в транспорте - теперь это половина сидячих мест, что разумно. https://korrespondent.net/ukraine/4209221-kabmyn-yzmenyl-karantynnye-pravyla-proezda Надеюсь, что работа по поиску баланса между эффективностью карантина и работой бизнеса будет продолжена. Если не ставить себе целью ругать все, что делают неугодные политики, можно заметить и разумное зерно.