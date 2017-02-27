Додано: Сер 25 бер, 2020 22:48

Искатель написав: Автор77 написав: Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?

Кстати, вопрос всем участникам форума - что происходит в банковской сфере ?

Еще не Ж, но к этому активно движутся.

Автор77 написав: Гривной отдают любые суммы ?

Гривной отдают любые суммы ?

Ага, щас. Сегодня Укрсиб ввел ограничение: 5000 на нос, как из банкомата, так и в кассе.

Автор77 написав: Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?

Долларом после подвоза налички также вроде должны наливать всем желающим ?

У меня в этом месте вообще истерика началась. Ознакомьтесь для начала.



Автор77 написав: Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно.

Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых. Со своей стороны могу лишь сказать,что банкоматы заливают неакуратно.Зачастую в 17 часов уже невозможно снять даже тысячу гривен в некоторых.

Это только начало.



Автор77 написав: Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада. Не пойму, то ли халатность банковских служащих,то ли просто люди разбирают касеты так быстро. Раньше всегда в любое время,даже позно вечером можно было снять с Ощада.

Да все Вы понимаете Шутить изволите...



Но при всем, при этом - это как раз мы уже проходили.



Автор77 написав: Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться. Психологический настрой в основном вероятно на то,чтобы подстраховаться.

Без комментариев. Даже у Алекса2006 есть долларовый депозит. А чем остальные хуже? Еще не Ж, но к этому активно движутся.Ага, щас. Сегодня Укрсиб ввел ограничение: 5000 на нос, как из банкомата, так и в кассе.У меня в этом месте вообще истерика началась.для начала.Это только начало.Да все Вы понимаетеШутить изволите...Но при всем, при этом - это как раз мы уже проходили.Без комментариев. Даже у Алекса2006 есть долларовый депозит. А чем остальные хуже?

Благодарю.Нет просто задал такой вопрос вполне серьезно, так как не знаком с ситуацией ,а интересно.Насчет гривны понял, что только Укрсиб ограничение ввел, а так выдают очевидно?Насчет доллара, понял, нала надо будет очень много, и желательно конскими порциями.Будет интересно,если участники форума будут и далее делиться инфо с банков - гривна и валюта, состояние.А так да, раскачали они лодку с истерией карантина.Нет,ну понятно,что какие-то меры надо было вводить,только с умом - метро там и закрытие всего подряд, надо было точечно - рынки ввиду антисанитарии, кафе с ресторациями и тому подобное, не надо было грохать мебельные салоны, или салоны с ювелиркой и тому подобное.Чел хотел мебель,или колечко в подарок купить, а теперь пойдет и купит вечнозеленый.Все просто как дважды два.Просто диверсанты, тупо содрали итальянско-испанскую модель реакции и все,но там же менталитет - обнимашки-компашки-кафешки, нам это совсем не подходит.Тем более у них плечо есть в виде ЕС.Наше плечо - это раздолбанная олигархическая экономика да население, которое в основном скоро зубы на полку положить может.Тоже думаю,что они не смогут справиться с валом безработицы и банкротствами части предприятий, также инфо с банковской сферы мне интересно так как хочу понять - дойдет ли до ограничений, которые могут потянуть по цепочке еще больше ограничений.И еще, тут на форуме рекомендовали штатовский фильм 2011 года "Вирус", или на иных источниках он называется "Заражение", посмотрел сегодня, также рекомендую всем - качественный и актуальный на тему дня продукт, очень многое - как в зеркале сегодняшнего дня.Массу впечатлений от просмотра и американский знак качества -гарантирую.