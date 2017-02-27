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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:11
zzzzzz написав:
Сегодня на бирже уже появилось открытое предложение 5-летних ОВГЗ с доходностью 18%
Лот был на 10 тыс облигаций.Но покупать можно сколько захочешь.
Для сравнения евробонды Украины тоже 5-летки, сегодня под 10% , вчера были под 14% .
Сегодня цены отскочили на фоне внешнего позитива.
А что есть позитив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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