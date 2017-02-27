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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4778477947804781

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:11

  zzzzzz написав:Сегодня на бирже уже появилось открытое предложение 5-летних ОВГЗ с доходностью 18%

Лот был на 10 тыс облигаций.Но покупать можно сколько захочешь.

Для сравнения евробонды Украины тоже 5-летки, сегодня под 10% , вчера были под 14% .

Сегодня цены отскочили на фоне внешнего позитива.

А что есть позитив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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  #<1 ... 4778477947804781
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