Додано: Чет 26 бер, 2020 00:28

Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.



Денег и у населения,и у бизнеса маловато, крупные игроки-на паузе,

27-50 на продажу в какой-то момент видится очень даже реальным.

Хотя ЧР сейчас держит иногда и одно-гривневую маржу временами, как где,

особенно в отсутствии банковской системы как таковой и

во время когда доблестные работники обменок "под крышей", победившей коррупцию -

с завистью как кот на сметану смотрят как шуруют и куховарят работнички черного нала.

Местами обменки надо понимать полуподпольно все-таки зазывают клиентов "спотыкачами".

Правда, движение на ЧР - никакое.



Также смущает то, что твердо,тупо и непоколебимо держится индекс ПФТС,он вообще никак не коррелирует с мировой волатильностью на моменте.

Странновато конечно, такого никогда не было, обычно этот индекс истерил по мере ухудшения ситуации в стране и дефолтных рисков.

В то же время дефолтные свопы по Украине сильно выросли.



Ну ничего посмотрим как ПФТС отреагирует на дико красную стату по итогам 1 квартала.



Лично еще не брал валюту еще с 8 марта, когда взял "пятерку"евро по 27-75 по памяти.



Во-первых, не за что брать, так как доходы сильно подморозились.

Во-вторых те небольшие суммы что накапали - не играют большого значения - даже до одной штуки не дотягивает, поэтому эту сумму меньше штуки пока не конвертирую, подождем более комфортных курсов.



Тем более в "месячные" ,оглашенные нашими "светлыми" головами попадают и пасхальные праздники.

Что-то подозреваю, что в канун их могут быть проблемы с гривной и валюту будут отдавать за спасибо.

"Спасибо" это - возможно 27-50, а может и к 27 ближе на откуп.



Всего лишь версия.



К слову есть свежая инфо по открытым разрешенным магазинчикам , продуктовая группа - не ажиотаж, так как первая волна покупателей схлынула, и люди как минимум не разбогатели за это время, а точнее "поистаскались" финансово.

Но 100% нормы есть,

соответственно аренду платят в полном размере и

втайне мечтают, чтобы им ее еще немножко повысили.



Промка же - мобилки,пакеты,аксесуары - на уровне 10% от нормальной выручки.

Соответственно аренды платят в размере "дырка с бубликом",

работают около 30% всей сети,

остальные - пока с сохранением зарплат

,в планах сокращение достаточно объемное точек с выталкиванием персонала на наш объемный ,богатый и разнообразный рынок труда,

об аренде намекают забыть надолго и основательно,

открыты и работают чисто за коммуналку.



Товары гигиены - так себе - "ні сіло, ні впало", что-то там торгуют, но мало, соответственно аренду платят частично, т.е. ситуация у них посредине.



Офисники - сидят по домам жарят картоху и работают отдаленно, время от времени отвлекаясь на домашних родственников и на домашних животных.

Така от работа.

Аренду либо понизили от 30% до 50%, либо просто морозятся и обещают когда-нибудь заплатить в следующей жизни.



Т.е. де-факто деловая и потребительская жизнь страны загнана под стол, и бодренько заглядывает в направлении - ниже плинтуса.



Что они там собираются в бюджет собирать - огромная военная тайна мальчиша-кибальчиша.

Может думают, что вареники (поступления в бюджет) будут "самі до писка скакати" як у Гоголя ?



Вот так то, психоз заставляет людей хомячить финансу,ну и плюс естественно на улицу меньше выходят, плюс еще холод,

помониторим - что будет когда потеплеет.



Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.



Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.



Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.



Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.



Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.

Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.