RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4778477947804781

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:11

  zzzzzz написав:Сегодня на бирже уже появилось открытое предложение 5-летних ОВГЗ с доходностью 18%

Лот был на 10 тыс облигаций.Но покупать можно сколько захочешь.

Для сравнения евробонды Украины тоже 5-летки, сегодня под 10% , вчера были под 14% .

Сегодня цены отскочили на фоне внешнего позитива.

А что есть позитив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8584
З нами з: 18.06.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.

Денег и у населения,и у бизнеса маловато, крупные игроки-на паузе,
27-50 на продажу в какой-то момент видится очень даже реальным.
Хотя ЧР сейчас держит иногда и одно-гривневую маржу временами, как где,
особенно в отсутствии банковской системы как таковой и
во время когда доблестные работники обменок "под крышей", победившей коррупцию -
с завистью как кот на сметану смотрят как шуруют и куховарят работнички черного нала.
Местами обменки надо понимать полуподпольно все-таки зазывают клиентов "спотыкачами".
Правда, движение на ЧР - никакое.

Также смущает то, что твердо,тупо и непоколебимо держится индекс ПФТС,он вообще никак не коррелирует с мировой волатильностью на моменте.
Странновато конечно, такого никогда не было, обычно этот индекс истерил по мере ухудшения ситуации в стране и дефолтных рисков.
В то же время дефолтные свопы по Украине сильно выросли.

Ну ничего посмотрим как ПФТС отреагирует на дико красную стату по итогам 1 квартала.

Лично еще не брал валюту еще с 8 марта, когда взял "пятерку"евро по 27-75 по памяти.

Во-первых, не за что брать, так как доходы сильно подморозились.
Во-вторых те небольшие суммы что накапали - не играют большого значения - даже до одной штуки не дотягивает, поэтому эту сумму меньше штуки пока не конвертирую, подождем более комфортных курсов.

Тем более в "месячные" ,оглашенные нашими "светлыми" головами попадают и пасхальные праздники.
Что-то подозреваю, что в канун их могут быть проблемы с гривной и валюту будут отдавать за спасибо.
"Спасибо" это - возможно 27-50, а может и к 27 ближе на откуп.

Всего лишь версия.

К слову есть свежая инфо по открытым разрешенным магазинчикам , продуктовая группа - не ажиотаж, так как первая волна покупателей схлынула, и люди как минимум не разбогатели за это время, а точнее "поистаскались" финансово.
Но 100% нормы есть,
соответственно аренду платят в полном размере и
втайне мечтают, чтобы им ее еще немножко повысили.

Промка же - мобилки,пакеты,аксесуары - на уровне 10% от нормальной выручки.
Соответственно аренды платят в размере "дырка с бубликом",
работают около 30% всей сети,
остальные - пока с сохранением зарплат
,в планах сокращение достаточно объемное точек с выталкиванием персонала на наш объемный ,богатый и разнообразный рынок труда,
об аренде намекают забыть надолго и основательно,
открыты и работают чисто за коммуналку.

Товары гигиены - так себе - "ні сіло, ні впало", что-то там торгуют, но мало, соответственно аренду платят частично, т.е. ситуация у них посредине.

Офисники - сидят по домам жарят картоху и работают отдаленно, время от времени отвлекаясь на домашних родственников и на домашних животных.
Така от работа.
Аренду либо понизили от 30% до 50%, либо просто морозятся и обещают когда-нибудь заплатить в следующей жизни.

Т.е. де-факто деловая и потребительская жизнь страны загнана под стол, и бодренько заглядывает в направлении - ниже плинтуса.

Что они там собираются в бюджет собирать - огромная военная тайна мальчиша-кибальчиша.
Может думают, что вареники (поступления в бюджет) будут "самі до писка скакати" як у Гоголя ?

Вот так то, психоз заставляет людей хомячить финансу,ну и плюс естественно на улицу меньше выходят, плюс еще холод,
помониторим - что будет когда потеплеет.

Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.

Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.

Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.

Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.

Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.
Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.
Автор77
 
Повідомлень: 699
З нами з: 09.11.16
Подякував: 89 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=qXmz7dzWCn8
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:04

Зачем сюда прихать шоумена Комаровского, который еще когда все только начиналось в Ухане заявлял, что это страх, пустяк и не более того.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7870
З нами з: 21.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:06

  budivelnik написав:
  somilitark написав:budivelnik
Короче вам всё нравитцоо,это точно все такие герои до первых штрафов,удачи)))
Мені не подобається величезна кількість ждунів..
А з штрафами..Що таке 34000,якщо я щомісяця плачу 30000 податків без нагадувань...
Якщо мене сьогодні штрафануть на 34000 - завтра я документацію піджену так, що в квартал сплачу на 100 000 грн менше ніж зазвичай..

Тому
Не треба боятись власної тіні
Є правильні і необхідні рішення влади...є трошки мудельманівські
Перші треба виконувати на 100% , на другі дивитись і думати
Що краще
Коли людина замовить через пошту і
цемент пройде магазин-пошта.людина пройде дім-пошта-дім
Або ще гірше
дім-епіцентр(три пересадки маршруткою)-дім...
Де вищий шанс заразитись самому чи заразити оточуючих
Коли до мішка з цементом 500 метрів. чи 15 км на трьох маршрутках?

Интересно!
И это всё пишет человек, который регулярно хвалится тем, что работает исключительно по-белому и абсолютно законопослушно. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 4041 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4778477947804781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1725, 1726, 1727
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17260 2172545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 00:18
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6865 1531547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 13:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
389 75797
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 00:46
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83564)
26.03.2020 02:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.