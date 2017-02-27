А что есть позитив?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:11
А что есть позитив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.
Денег и у населения,и у бизнеса маловато, крупные игроки-на паузе,
27-50 на продажу в какой-то момент видится очень даже реальным.
Хотя ЧР сейчас держит иногда и одно-гривневую маржу временами, как где,
особенно в отсутствии банковской системы как таковой и
во время когда доблестные работники обменок "под крышей", победившей коррупцию -
с завистью как кот на сметану смотрят как шуруют и куховарят работнички черного нала.
Местами обменки надо понимать полуподпольно все-таки зазывают клиентов "спотыкачами".
Правда, движение на ЧР - никакое.
Также смущает то, что твердо,тупо и непоколебимо держится индекс ПФТС,он вообще никак не коррелирует с мировой волатильностью на моменте.
Странновато конечно, такого никогда не было, обычно этот индекс истерил по мере ухудшения ситуации в стране и дефолтных рисков.
В то же время дефолтные свопы по Украине сильно выросли.
Ну ничего посмотрим как ПФТС отреагирует на дико красную стату по итогам 1 квартала.
Лично еще не брал валюту еще с 8 марта, когда взял "пятерку"евро по 27-75 по памяти.
Во-первых, не за что брать, так как доходы сильно подморозились.
Во-вторых те небольшие суммы что накапали - не играют большого значения - даже до одной штуки не дотягивает, поэтому эту сумму меньше штуки пока не конвертирую, подождем более комфортных курсов.
Тем более в "месячные" ,оглашенные нашими "светлыми" головами попадают и пасхальные праздники.
Что-то подозреваю, что в канун их могут быть проблемы с гривной и валюту будут отдавать за спасибо.
"Спасибо" это - возможно 27-50, а может и к 27 ближе на откуп.
Всего лишь версия.
К слову есть свежая инфо по открытым разрешенным магазинчикам , продуктовая группа - не ажиотаж, так как первая волна покупателей схлынула, и люди как минимум не разбогатели за это время, а точнее "поистаскались" финансово.
Но 100% нормы есть,
соответственно аренду платят в полном размере и
втайне мечтают, чтобы им ее еще немножко повысили.
Промка же - мобилки,пакеты,аксесуары - на уровне 10% от нормальной выручки.
Соответственно аренды платят в размере "дырка с бубликом",
работают около 30% всей сети,
остальные - пока с сохранением зарплат
,в планах сокращение достаточно объемное точек с выталкиванием персонала на наш объемный ,богатый и разнообразный рынок труда,
об аренде намекают забыть надолго и основательно,
открыты и работают чисто за коммуналку.
Товары гигиены - так себе - "ні сіло, ні впало", что-то там торгуют, но мало, соответственно аренду платят частично, т.е. ситуация у них посредине.
Офисники - сидят по домам жарят картоху и работают отдаленно, время от времени отвлекаясь на домашних родственников и на домашних животных.
Така от работа.
Аренду либо понизили от 30% до 50%, либо просто морозятся и обещают когда-нибудь заплатить в следующей жизни.
Т.е. де-факто деловая и потребительская жизнь страны загнана под стол, и бодренько заглядывает в направлении - ниже плинтуса.
Что они там собираются в бюджет собирать - огромная военная тайна мальчиша-кибальчиша.
Может думают, что вареники (поступления в бюджет) будут "самі до писка скакати" як у Гоголя ?
Вот так то, психоз заставляет людей хомячить финансу,ну и плюс естественно на улицу меньше выходят, плюс еще холод,
помониторим - что будет когда потеплеет.
Кому интересно состояние с торговлей буду информировать, если есть желание читать такое.
Да, и вот еще, особи, не хочу выражаться, чтобы оставили все-таки это сообщение, а иначе и не скажешь на днях отрабатывали свою зарплату и штампонули акт на 17 тыс.грн. на один из зоомагазинов.
Считают, что только свое пузо-брюхо жирное надо набивать вареныками, а кошки, лайки и хомяки жрать не хотят.
Да читал, что у кого -то там наверху - то ли совесть,то ли банально ум проснулся и они включили зоомагазинчики в исключения по торговле.
Чтоб они сами так жрали, как те животные, что они без еды оставили.
Того же и тем особям,что акт штампанули пожелаю.
Додано: Чет 26 бер, 2020 02:06
Интересно!
И это всё пишет человек, который регулярно хвалится тем, что работает исключительно по-белому и абсолютно законопослушно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 26 бер, 2020 03:50
Відповідь не буде однозначною, якщо впродовж кількох місяців (до моменту закінчення гривнедепо), збережеться курсова стабільність (курс збережеться в районі 27,ХХ - 28,ХХ).
Слава Україні! /читаю усіх/
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