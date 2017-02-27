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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:11
Автор77 написав:
Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.
Денег и у населения,и у бизнеса маловато, крупные игроки-на паузе,
27-50 на продажу в какой-то момент видится очень даже реальным.
Это распространенное заблуждение.
Курс может начать снижаться, если стабилизируют ситуацию в банках. Сейчас из-за того, что многие банки не выдают депозиты в валюте, народ массово забирают их гривной и тут же бегут в обменки и покупают доллары или евро. Реально большой спрос именно от таких клиентов.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:08
Искатель написав:
Это распространенное заблуждение.
Курс может начать снижаться, если стабилизируют ситуацию в банках. Сейчас из-за того, что многие банки не выдают депозиты в валюте, народ массово забирают их гривной и тут же бегут в обменки и покупают доллары или евро. Реально большой спрос именно от таких клиентов.
С другой стороны банк получает валюту по сладкой цене, тем самым уменьшая свою потребность в ней.
Плюс обменка ему потом продаст ,,по выгодному курсу,,. Все заработают.
Оленей ведь грех не постричь. Как говорит народная мудрость ,,Без ОЛХа и жизнь плоха,,.
Востаннє редагувалось vladus17
в Чет 26 бер, 2020 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:16
Пишут, в слуге опять раскол. Уже 25 депутатов говорят, что самое важное сейчас - это антибеневый закон иначе капец стране.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:22
hxbbgaf написав:
Пишут, в слуге опять раскол. Уже 25 депутатов говорят, что самое важное сейчас - это антибеневый закон иначе капец стране.
А для інших 223-ьох "слуг" країна в заручниках олігарха норм?
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