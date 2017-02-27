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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4777477847794780

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 379
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
174
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:11

  Автор77 написав:Раз сегодня депресуху продлили на месяц, значит доллар и МБ и на нале будет потихоньку снижаться по идее.

Денег и у населения,и у бизнеса маловато, крупные игроки-на паузе,
27-50 на продажу в какой-то момент видится очень даже реальным.

Это распространенное заблуждение.
Курс может начать снижаться, если стабилизируют ситуацию в банках. Сейчас из-за того, что многие банки не выдают депозиты в валюте, народ массово забирают их гривной и тут же бегут в обменки и покупают доллары или евро. Реально большой спрос именно от таких клиентов.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Это распространенное заблуждение.
Курс может начать снижаться, если стабилизируют ситуацию в банках. Сейчас из-за того, что многие банки не выдают депозиты в валюте, народ массово забирают их гривной и тут же бегут в обменки и покупают доллары или евро. Реально большой спрос именно от таких клиентов.

С другой стороны банк получает валюту по сладкой цене, тем самым уменьшая свою потребность в ней.
Плюс обменка ему потом продаст ,,по выгодному курсу,,. Все заработают.
Оленей ведь грех не постричь. Как говорит народная мудрость ,,Без ОЛХа и жизнь плоха,,.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 26 бер, 2020 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:16

Пишут, в слуге опять раскол. Уже 25 депутатов говорят, что самое важное сейчас - это антибеневый закон иначе капец стране.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:22

  hxbbgaf написав:Пишут, в слуге опять раскол. Уже 25 депутатов говорят, что самое важное сейчас - это антибеневый закон иначе капец стране.


А для інших 223-ьох "слуг" країна в заручниках олігарха норм?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.depo.ua/ukr/politics/koronavirusniy-performans-za-shcho-golosuvatimut-deputati-u-zakhisnikh-kostyumakh-202003261138185
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

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